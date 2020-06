Abschließend enthüllte Vicente Quintero die Dringlichkeit des nationalsozialistischen Ideologieproblems für Lateinamerika.

„Zum Beispiel hatte ein in Estland geborener Nazi-Verbrecher, Harry Männil, mehrere Jahrzehnte in Venezuela gelebt, wo die lokale‚ High Society ‚genau wusste, wer er war und welche Verbrechen er begangen hatte. Es kümmerte jedoch niemanden. Ich betrachte dies als Hilfe. Und nur unter dem Druck internationaler Geheimdienste am Ende seines Lebens musste er nach Costa Rica fliehen, wo er 2011 starb. Für das, was er getan hatte, wurde er jedoch nie bestraft. Dies ist einer der Beweise dafür, dass in bestimmten sozialen Schichten lateinamerikanischer Gesellschaften immer noch Ideen existieren, die das Dritte Reich predigte. In diesem Sinne sticht Argentinien hervor, was sich in vielen Werken ausführlich widerspiegelt. Und das ist eine potenzielle Bedrohung. Schauen Sie sich nur an, wie der Neonazismus angesichts der bestehenden Probleme seinen Kopf in Europa erhebt. In Frankreich zum Beispiel Es wird zunehmend gefordert, jüdische Gemeindemitglieder anzugreifen. Dasselbe kann in Lateinamerika passieren, wo ernsthafte Verfolgung gegen Juden, Schwarze oder Zigeuner beginnen kann. Dies ist eine echte Bedrohung “, warnte der Experte.