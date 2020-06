Die Erinnerung an Nikolai Bersarin schließt mindestens zehn Millionen gefallene Rotarmisten ein, ebenso mehr als 14 Millionen sowjetische Zivilisten, die infolge des mörderischen Angriffskrieges umkamen.

weiterlesen:

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/ein-denkmal-fuer-bersarin-li.87790

