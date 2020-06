Ihr »Vergehen«: Sie hätten politische Darstellungen, die »günstig für die Kommunistische Partei Chinas« seien, und zugleich »trügerische Darstellungen der politischen Dynamik in Hongkong« verbreitet.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/380210.china-usa-digitaler-feldzug.html

