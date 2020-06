Russlands Präsident Wladimir Putin: Unruhen in den USA sind das Symptom einer tief verwurzelten Krise.

Quelle: https://tass.com/politics/1167441



Der russische Präsident stellte außerdem fest, dass das Hauptproblem des politischen Systems der USA darin besteht, die Interessen der Parteien über die der Menschen zu stellen

MOSKAU, 14. Juni. / TASS /. Die Unruhen in den Vereinigten Staaten zeigen tiefe interne Krisen in diesem Land, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview.

„Was [in den USA] passiert ist, ist die Manifestation einiger tiefgreifender innerstaatlicher Krisen“, sagte Putin und stellte fest, dass diese Krise seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump schon lange beobachtet wurde. „Als er gewann und sein Sieg absolut offensichtlich und demokratisch war, erfand die besiegte Partei alle möglichen falschen Geschichten, um seine Legitimität in Frage zu stellen“, erklärte Putin.

Der russische Führer bemerkte, dass er normalerweise versucht, „sorgfältig oder gar nicht zu kommentieren, was in anderen Ländern passiert“.

Putin sagte auch, dass das Hauptproblem des politischen Systems der USA die Tatsache ist, dass die Parteien ihre Interessen über die der Menschen stellen.

„Es scheint mir, dass das Problem darin besteht, dass die Interessen der Parteien in diesem Fall über die Interessen der gesamten Gesellschaft und die Interessen der Menschen gestellt werden“, kommentierte der russische Staatschef die Ereignisse in den Vereinigten Staaten.

Laut Putin haben die russischen Behörden unabhängig von den Kosten und Verlusten ziemlich dynamisch an der Bekämpfung des Coronavirus gearbeitet haben und die Krise zuversichtlich mit minimalen Verlusten bewältigen. „Dies ist in den USA, einschließlich des Managementsystems, nicht der Fall“, sagte der Präsident. Er stellte fest, dass in Russland die erweiterte Regierung, die vom Kabinett und vom Gouverneurskorps vertreten wird, als ein einziges Team arbeitet.

„Ich bezweifle, dass jemand hier, in der Regierung oder in der Region sagen könnte:“ Wir werden nicht tun, was die Regierung oder der Präsident sagen. Wir halten dies für nicht ratsam. <…> Zurück „, sagte der Präsident.

Putin betonte, dass Demokratie natürlich die Macht der Menschen ist, aber „wenn die Menschen die höchsten Vertreter der Macht wählen, dann haben diese höchsten Machtkörper, die mit dem Vertrauen der Menschen ausgestattet sind, das Recht, die Arbeit der Exekutivmächte zu organisieren, um die Interessen der Menschen zu gewährleisten.“ für die überwältigende Mehrheit der Bürger des Landes. „

Unruhen in Europa und den USA

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Unruhen über Rassenprobleme in den USA und in Europa als destruktives Phänomen bezeichnet und betont, dass Russland an seinem Multinationalismus festhalten muss.

„Wir werden beobachten, was dort vorhergesagt werden kann. In jedem Fall handelt es sich zweifellos um destruktive Phänomene“, sagte Putin.

Er bezog sich des weiteren auf die Forderung, dass Afroamerikaner nur von afroamerikanischen Ärzten behandelt werden sollten, und stellte fest, dass es in einem so multiethnischen Land wie Russland absurd wäre, sich vorzustellen, dass das Mari-Volk nur von den Mari behandelt wird, die Russen nur von die Russen, die Tataren nur von Tataren und die Dagestanis nur von den Dagestanis.

„Dagestan befand sich in einer herausfordernden Situation [wegen der Coronavirus-Krise] und das ganze Land bot Hilfe an: Die Armee traf ein und das Notfallministerium traf ein, und Ärzte aus dem ganzen Land kamen, auch aus Moskau. Ist das schlimm?“ Sagte Putin.

„Im Gegenteil, dies ist Russlands Stärke, die Stärke unseres multiethnischen Staates und unserer multinationalen Bevölkerung. Wir sollten daran festhalten“, betonte Putin.

Er merkte an, dass Menschenrechtskampagnen in Form von Plünderungen und Gewalt nichts Gutes bewirken können.

„Wenn etwas einen solch radikalen Nationalismus und Extremismus annimmt, kann nichts Gutes dabei herauskommen. Wenn Kampagnen für natürliche, gesetzliche Rechte den Charakter von Gewalt und Plünderung annehmen, sehe ich hier nichts Gutes für den Staat“, sagte er.

Er betonte, dass die russischen Behörden solche Szenarien „nie unterstützt“ hätten. Er erinnerte daran, dass sowohl Russland als auch die ehemalige Sowjetunion historisch gesehen den Kampf der Afroamerikaner um ihre Rechte immer mit Sympathie unterstützt hätten. „Was die Beziehungen zwischen der weißen Bevölkerung und den Afroamerikanern betrifft, so ist dies in den Vereinigten Staaten ein seit langem bestehendes Problem. Übrigens haben wir sowohl in der ehemaligen Sowjetunion als auch in Russland immer Verständnis für die Afroamerikaner gezeigt, die immer für ihre natürlichen Rechte kämpfen „, sagte Putin.

Der russische Präsident äußerte die Hoffnung, dass die grundlegenden Grundlagen der US-Demokratie den Vereinigten Staaten helfen würden, die Krise zu überwinden, in die sie in der letzten Zeit geraten sind. „Ich hoffe, dass auf lange Sicht die grundlegenden Grundlagen der US-amerikanischen Demokratie <…> dazu beitragen werden, dass dieses Land aus der Zeit der Krisen hervorgeht, die es jetzt durchlebt“, betonte Putin und fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten „eine sehr starke demokratische Macht “ seinen.

In vielen US-Bundesstaaten kam es nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd zu Massenprotesten und Unruhen. Er starb im Krankenhaus, nachdem ein Polizist während seiner Verhaftung in Minneapolis, Minnesota, am 25. Mai einen Würgegriff benutzt hatte. Alle vier beteiligten Polizisten wurden entlassen und angeklagt. Die Nationalgarde schloss sich der örtlichen Polizei an, um die Unruhen zu bekämpfen. In fast 40 Städten, darunter Washington DC und New York, wurde eine Ausgangssperre eingeführt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related