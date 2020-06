Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz – Lange Liste ermittlungstechnischer Widersprüche

https://www.heise.de/tp/features/Weiteres-Indiz-gegen-die-Taeterschaft-von-Anis-Amri-4782968.html

Keine Fingerabdrücke und relevante DNA-Spuren des angeblichen Attentäters Anis A. in der LKW-Kabine. Stattdessen mehrere ungeklärte DNA-Spuren. Mit wem sie abgeglichen wurden und mit wem nicht, ist bisher ein Geheimnis.

Das Video von Anis A. in der Unterführung am Bahnhof Zoo zeigt, dass er nicht etwa zu U-Bahn hinunter geht, um zu fliehen, sondern – im Gegenteil – sich nach oben und Richtung Tatort begibt.

Woher die Tatpistole kam, mit der der polnische Speditionsfahrer erschossen wurde und die Anis A. in Italien mit sich führte, kann das BKA nicht sagen. Dennoch erklärt es eine DNA-Spur von dessen Wohnungsgeber Kamel A. an der Waffe als Zufall, Kamel A. habe mit dem Anschlag nichts zu tun.

Ernstzunehmende Hinweise auf eine Tatbeteiligung des Namensvetters Soufiane A. werden verworfen und der mögliche Mittäter damit geschützt.

Wie ein Handy des tunesischen Beschuldigten in ein Loch in der LKW-Karosserie kam, kann kein Kriminalist erklären.

Die drei Nächte und 30 Stunden der dreitägigen Flucht von Anis A. sind für die Ermittler nach wie vor weiße Flecken.

Rätselhaft ist, warum der in Italien Getötete kein Handy bei sich gehabt haben soll, während ein Zeuge zwei Tage vorher in Deutschland eines bei ihm gesehen hat.

Die Bundesanwaltschaft hat ein Stimmen-Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, ob es sich bei der Person, die im Tat-LKW mit einem Vertreter des IS telefoniert hatte, um Anis A. gehandelt habe. Ein Ergebnis dieses Gutachtens ist bisher nicht bekannt.

Am Lützowplatz in Berlin wurde ein Handy des polnischen Speditionsfahrers gefunden. Der Ort passt nur schwerlich mit der Anfahrtsroute des LKW auf den Breitscheidplatz zusammen. Das BKA hat für den Fund keine plausible Erklärung.

Welches Wissen von den V-Leuten der Polizei und des Verfassungsschutzes in die Ermittlungen einflossen, wird bisher verschwiegen.

Die zwei langjährigen Bekannten Bilel Ben Ammar und Anis A.s Zimmermitbewohner Khaled A. waren nach dem Anschlag tagelang untergetaucht. Als man ihnen habhaft werden konnten, wurden sie nur gefragt, ob sie mit dem Anschlag etwas zu tun hatten, was sie – Überraschung! – verneinten. Die naheliegende Frage, wo oder bei wem sie die Tage seither waren, wurde nicht gestellt. Die Geodaten ihrer Handys wurden nicht ausgewertet.

