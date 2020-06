Zunehmende Zusammenarbeit mit Rechten bei Berliner #NichtOhneUns Kundgebungen gegen Coronamassnahmen

bereits am 6.6. dabei:

„Volkslehrer“ Nikolai Nerling, ein verurteilter Holocaustleugner und bekennender Rechtsradikaler

Stefan Räpple, AFD-Landtagsabgeordneter, gegen den wegen zu rechtsradikaler Äußerungen ein Parteiausschlussverfahren läuft

Eric Graziani, rechtsextremer Aktivist, aktiv auch bei „Patriotic Opposition Europe“

Mario Heinz Kiesel, Reichsbürger aus Spandau.

Ein Mitglied der Friedensmahnwache erklärte er würde sogar einen Adolf Hitler auf der Bühne reden lassen, denn man habe ja die besseren Argumente.

13.6 #NichtOhneUns Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen

Rede einer Teilnehmerin in der sie den Auftritt des sich als Rechtsradikaler bekennender „Volkslehrer“ Nikolai Nerling, verurteilter Holocaustleugner verteidigt und Beifall ernet.

Eric Graziani – Zusammenarbeit mit Rechten bei #NichtOhneUns Kundgebungen gegen Coronamassnahmen i

Eric Graziani, rechtsextrem, auf zahlreichen rechten Kundgebungen aktiv

