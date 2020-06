Palästinensische Solidarität mit George Floyd

Die folgenden Bemerkungen wurden für eine Kundgebung im LOVE Park in Philadelphia am 4. Juni vorbereitet.

Mein Name ist Susan Abulhawa von der Workers World Party, und ich bringe revolutionäre Grüße und Solidarität aus Palästina, wo Palästinenser in den letzten Tagen in den Straßen Jerusalems, Ramallahs, Haifas, Gazas und darüber hinaus marschiert sind, um das Leben der Schwarzen zu unterstützen. Ich bin hier nicht als Verbündeter, sondern als Ihr Mitstreiter, als Ihr Kamerad im Kampf.

Wir müssen auch anerkennen, dass die Besitzer des Geschäfts, das die Polizei von George Floyd angerufen hat, Palästinenser sind. Das wird unsere Community nicht ignorieren. Es ist etwas, wofür man sich schämen muss.

Es muss gesagt, wiederholt und verstanden werden, dass Minderheiten in diesem Land – einschließlich brauner Einwanderer wie ich und des Ladenbesitzers und anderer Minderheiten – gesetzlich Rechte und Schutz erhalten, nicht weil weiße Männer an der Macht sie uns so großzügig gegeben haben; und nicht weil wir selbst für sie gekämpft haben, sondern weil die Schwarzen auf die Straße gingen, um gleiche Rechte für alle zu fordern.

Weil die Schwarzen für diese Rechte gekämpft haben und gestorben sind. Weil die Schwarzen dieses Land zur Demokratie gemacht haben, von der es zunächst behauptet wurde, dass sie es ist, aber erst als die Bürgerrechtsbewegung und bis die Schwarzen das Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetz von 1965 Wirklichkeit wurden – um die Quoten für nichtweiße Menschen zu beenden, die in die USA eintreten Land.

Ich bin seit 2000 Jahren von allem beraubt worden, was meine Vorfahren in Palästina gebaut haben, und ich war gezwungen, mein Leben im Exil zu leben, das aus meiner Heimat verbannt wurde, weg von meiner Kultur, meiner Sprache und meiner Geschichte, weil ausländische Kolonisatoren mit großen Waffen und einem Viel Geld entschied, dass ich nicht die richtige Art von Mensch war, um mein Erbe zu erben.

Aber ich werde nicht sagen, dass ich weiß, wie es ist, im großen Stil ausgeschlossen zu werden, wie es die Schwarzen in diesem Land sind, denn das wäre eine Lüge. Mir werden immer noch einige Privilegien gewährt, die den Schwarzen verweigert werden, obwohl ich diese Privilegien wegen des Kampfes der Schwarzen habe.

Verbunden durch Unterdrückung und Solidarität

Jeden Tag gibt es in Palästina irgendwo einen Palästinenser mit einem israelischen Soldatenknie im Nacken. In jedem Moment in Palästina wird ein Palästinenser angehalten, kontrolliert, durchsucht, gedemütigt, verhaftet, geschlagen oder erschossen. Wir können sagen, dass wir wissen, wie es ist, und bis zu einem gewissen Grad ist das wahr. Aber wir sind seit 400 Jahren nicht mehr terrorisiert worden. Unsere Vorfahren wurden nicht aus ihren Dörfern entführt und in die unaussprechliche Knechtschaft der Welt geschleudert, die sich gerade erst verändert hat, aber nicht wirklich geendet hat.

Deshalb bin ich hier. Ich bin hier, weil ich durch Liebe, Schmerz, Dankbarkeit und eine gemeinsame revolutionäre Geschichte, die bis in die Zeit vor meiner Geburt zurückreicht, für immer an Schwarzamerika gebunden bin. Sie inspirieren uns und Sie inspirieren die Welt. Ihr Kampf bringt Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße.

Die Massen sind hungrig nach Revolution. Überall in jeder Ecke. Wir haben die Kolonisatoren satt, die 1%, die ihren Reichtum erhalten, indem sie uns alle zum Teufel plündern. Die Milliardäre, die ihr Geld durch Bombardierung und Zerstörung jedes Landes bekamen, das sie mit Marionettenregimen nicht kontrollieren konnten.

Dies ist unsere Zeit, um gemeinsam für eine echte Revolution einzutreten. Es geht nicht mehr darum, die Polizei anzuklagen oder sie sogar zu verurteilen. Hier geht es um die Tatsache, dass Arbeiterfamilien keine anständigen Schulen für ihre Kinder haben. Wenn Sie eine College-Ausbildung erhalten, werden Sie den Rest Ihres natürlichen Lebens damit verbringen, Zinsen an Banken zu zahlen.

Es geht darum, von Ihren Babys weg zu sein, um drei Jobs zu arbeiten und trotzdem nicht in der Lage zu sein, Ihre Rechnungen zu bezahlen. Es geht um Ihre Postleitzahl oder die Farbe Ihrer Haut, die Ihr Schicksal bestimmt, egal mit welchem ​​Potenzial oder welchen Gaben Sie geboren werden.

Es geht um die Tatsache, dass es jetzt einen Billionär auf der Welt gibt, dessen außerordentlicher Reichtum durch unterbezahlte, ausgebeutete oder geradezu versklavte Arbeit gewonnen wurde, ganz zu schweigen von der Zerstörung des nichtmenschlichen Lebens und des Planeten.

Es geht darum, dass die Massen nicht in der Lage sind, ein einfaches, würdevolles Leben zu führen, während die herrschende Klasse in der Lage ist, 1 Billion Dollar pro Tag zu geben, um die Wall Street während der Pandemie zu stützen.

Dies ist ein Moment, der nicht genau gleich wiederkommen wird, und wir beabsichtigen, ihn zu nutzen, um eine bessere Welt zu schaffen. Die US-Regierung und Israel haben weltweit Tod, Überwachung und Plünderungen exportiert. Tatsächlich beruht die Taktik des Erstickens mit einem Würgegriff oder einem Knie am Hals genau auf der israelischen militärischen Ausbildung der US-Polizeikräfte, einschließlich in Minneapolis.

Gemeinsam werden wir die Revolution exportieren. Wir werden unsere Liebe und Solidarität für die Unterdrückten überall exportieren – unsere Solidarität für alle, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, um eine gerechtere Welt, eine bessere Welt, eine gerechtere Welt zu fordern.

Wenn nichts anderes, beweist dieser Moment, dass die einzige wirkliche Macht, die wir als gewöhnliche Menschen haben, auf den Straßen liegt. Wir haben nur zwei Wochen hier draußen gebraucht, um diese verdammte Rizzo-Statue endlich zu entfernen. Wir haben keine Macht in ihren Gerichten; Sie sind manipuliert. Wir haben keine Macht durch ihre Stimmzettel; die sind auch manipuliert. Sie geben uns die Wahl, welchen rassistischen, kapitalistischen Motherfucker wir als Präsidenten wählen sollen. Wir haben eine dritte Wahl, und genau hier. In den Straßen.