Die Ermordung von Olof Palme und des nordischen radikalen, antiimperialistischen Internationalismus

Die jüngsten „Enthüllungen“ über die Untersuchung der Ermordung von Olof Palme haben die Schweden keineswegs zum Abschluss gebracht, sie bieten jedoch eine notwendige Erinnerung, um sein radikales politisches Erbe wiederzubeleben.

12. Juni 2020 vonMikaela Nhondo Erskog

Der 34 Jahre alte Fall der Ermordung des größten politischen Führers Schwedens, Olof Palme, geht zu Ende. In all der kriminellen Intrigen- und Spürmythologie, die die Geschichte von Palmes Leben und Erbe verhüllt hat, fehlte in der Berichterstattung der populären Medien das wichtige internationalistische, antiimperialistische Projekt, das er in Schweden leitete und das an diesem dunklen Winterabend sabotiert wurde, als er aus dem Leben trat.

Der verstorbene Stig Engström, besser bekannt als der „Skandia-Mann“, wurde als Attentäter bezeichnet. Nach einer fast zweistündigen Pressekonferenz des Ermittlungsteams der Staatsanwaltschaft, einer Art historischer Zusammenfassung der Jagd, bleibt dem schwedischen Volk und der Welt ein hohler Sinn für Gerechtigkeit. Ein vages Angebot von zuvor populären Mitteln und Motiven von Engström: Er war Teil eines Schützenvereins und „er verkehrte in Palme-feindlichen Kreisen“.

Als sich die Motivtheorien von den Geheimdienstagenten der Apartheid in Südafrika bis hin zu US-amerikanischen CIA-Operationen erstreckten, hielten es diejenigen, die die wichtige Rolle von Palme beim Aufbau eines internationalen Solidaritätsnetzwerks für unsere revolutionären Organisationen und nationalen Befreiungsbewegungen kannten, nicht für phantasievoll, sich das vorzustellen. Sein Mord wurde von imperialistischen Kräften inszeniert. Schweden hatte im Rahmen der damaligen internationalen Offensive gegen den Imperialismus noch nie eine so radikale sozialistische Kraft gehabt.

In seinem frühen politischen Leben wurde Palme nach links gedrängt, als er den verschiedenen Arten ausgesetzt war, in denen das etablierte System die Mehrheit beraubte und entmenschlichte. In seinen jüngeren Jahren vertiefte er seine sozialistische Ausrichtung der Welt durch die Beobachtung der Steuer- und Arbeitssysteme in Schweden. Während seines Studiums in den USA in den 1950er Jahren sah er das rassistische System der Ausbeutung von Arbeitskräften und es wurde von ihm abgelehnt. Seine Reisen in Asien zeigten ihm die vielen Nöte feudaler und kolonialer Gesellschaften. Seine familiären Beziehungen zu den Führern der Kommunistischen Partei in Großbritannien, Rajani Palme Dutt und Clemens Palme Dutt, wirkten sich sicherlich auf sein Weltbild aus. zumal die Mutter des Paares, Anne Palme, eine junge Schwedin war, die mit einem indischen Chirurgen zu einer Zeit verheiratet war, als gemischtrassige Paare so gut wie unbekannt waren.

Ab den späten 1960er Jahren setzte Palme seine Kräfte ein, um eine internationale Plattform für heftigen Widerstand gegen die Politik der Herrschaft, Kolonialisierung und Ausbeutung aufzubauen. Als Freund der sozialistischen Projekte in Kuba, Chile, Nicaragua und fester Anhänger der Befreiungskämpfer Vietnams, Palästinas, der Westsahara, Angolas, Mosambiks, Guinea-Bissaus, Namibias und Südafrikas war Palme ein bemerkenswerter Führer in seinem Land mit der Fähigkeit, „die Welten des Aktivismus und der Staatskunst zu überspannen“.

Während sich die meisten europäischen Führer dem Imperialismus und dem von den USA geführten Projekt der kapitalistischen Expansion beugten, ließ sich Olof Palme von den Beziehungen zu Fidel Castro in Kuba inspirieren und baute in den späten 1960er Jahren Beziehungen zu Führern und Bewegungen an der antikolonialen Front auf. Entwicklung enger Beziehungen zu südafrikanischen Führern wie Oliver Tambo und Yasser Arafat von der PLO.

In seinen früheren Tagen als Regierungschef kämpfte er geschickt um den politischen Raum, um das erste Tribunal für internationale Kriegsverbrechen in Stockholm auszurichten. Das symbolische Tribunal, das vom britischen Sozialisten Bertrand Russell organisiert wurde und an dem wichtige öffentliche Stimmen wie Jean-Paul Sartre teilnahmen, stellte die Vereinigten Staaten wegen ihrer Verbrechen in Vietnam vor Gericht und befand sie für schuldig. Obwohl keine Strafmaßnahmen ergriffen werden konnten, war dies ein unnachahmlicher Moment im Kampf, das Gericht der öffentlichen Meinung zu gewinnen und die Vereinigten Staaten korrekt als imperialistische und destruktive Macht zu charakterisieren.

Während seiner Zeit als Premierminister trug Schweden bedeutende soziale, politische und materielle Ressourcen und Unterstützung zu den antikolonialen und antiimperialistischen Bewegungen bei. Durch die Führung von Palme war Schweden das erste Land, das Wirtschaftssanktionen gegen die Apartheid in Südafrika durchgesetzt hat. Palme sprach am 21. Februar 1986, nur sieben Tage vor seiner Ermordung, vor dem schwedischen Volksparlament gegen die Apartheid und verurteilte die Apartheid-Regierung eindeutig für ihre leeren Proklamationen zur Reform des rassistischen, kapitalistischen Staates. Er war fest davon überzeugt, dass internationale Solidarität eine strategische Notwendigkeit im Befreiungskampf ist:

„Ein System wie die Apartheid kann nicht reformiert werden, sondern muss abgeschafft werden. Wir sind alle involviert. Wenn der Rest der Welt entscheidet, wenn Menschen auf der ganzen Welt entscheiden, dass die Apartheid abgeschafft werden soll, wird das System verschwinden … Von denen, die die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit als mögliche Ursache für einen globalen Wettbewerb zwischen verschiedenen Supermächten betrachten, gibt es Widerstand. Und all dies ist meiner Meinung nach ein weiteres Beispiel für Wahnsinn, denn das Apartheidsystem ist auch ein klassisches Beispiel für eine Bedrohung des Friedens, die die Menschen gemeinsam abschaffen müssen. “

Für das schwedische Volk – obwohl dies immer noch in kleinen Nischen existiert – scheint die damals wachsende internationalistische Politik radikaler, partizipativer Entscheidungsfreiheit einer engagierten Bürgerschaft mit Palme gestorben zu sein. In Bezug auf das politische Klima, in dem sich die schwedische Covid-19-Reaktion abspielte, beschrieb Adele Lebano, wie die schwedische Staatsbürgerschaft in einer Betäubung gefangen zu sein scheint, die durch den relativen Wohlfahrtsschutz und materiellen Komfort hervorgerufen wird, und die politischen Strukturen, die weitgehend dazu dienen, „die Bürger zu ermutigen, ihre Suspendierung auszusetzen Fähigkeit zu wählen. “ Der Individualismus und Konsum, Fremdenfeindlichkeit, steigende Popularität von Anti-Einwanderern und Rechtspopulismus, die verlegene Annahme der sine qua nonder globalen kapitalistischen Ausbeutung sind alle im heutigen Schweden eingebettet. Weit entfernt von der Politik ihres leidenschaftlichen Führers, der bekanntlich erklärte: „Es gibt kein‚ sie und wir ’nur ‚uns‘. Solidarität ist und war unteilbar. “

Für Palme wurde der Prozess der Schaffung von Demokratie vom Volk aufgebaut, und die Befreiung würde in einer Welt der Klassenteilung niemals stattfinden: „Demokratie… sollte ein Weg sein, der zur Befreiung des Volkes führt. Wir wollen keine Zukunft, in der die Reichen mit Hilfe von Gewalt und Unterdrückung ihre Privilegien schützen. Wir wollen eine Welt der Gleichheit, in der Menschen leben können. “

Wer das Geheimnis seines Mordes lösen und sein Andenken ehren will, kann dies tun, um sein radikales politisches Erbe wiederzubeleben.

