Versteckt sich der selbsternannte Interimspräsident Venezuelas Guaidó in Frankreichs Botschaft? Verteidigung der Souveränität Venezuelas gegen Trump! – Von Dr. Volker Wirth

An den Anfang meiner Worte möchte ich die Überraschung stellen, als ich heute die „junge Welt“ aufschlug – es war fast wie ein Schlag! Der Interimspräsident von Venezuela mit dem sog. „Außenbeauftragten“ der EU Josep Borrell! Hat denn die „junge Welt“ die Seiten gewechselt?

Aber was wie eine Niederlage aussieht, beinhaltet einen diplomatischen Durchbruch, einen Sieg: Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, Organización Panamericana de Salud/Panamerican Health Organization (OPS/PAHO), eine Regionalorganisation der WHO, aber auch ein Teil des Systems der OAS, die auch „Kolonialministerium der USA“ genannt wird, eröffnet den Weg für die Nutzung der angeblich „strittigen“, in Wahrheit Venezuela vorenthaltenen Mittel in aller Welt, um damit die Coronavirus-Pandemie bekämpfen zu können. Denn da unterzeichnete der wirkliche Gesundheitsminister Venezuelas zusammen mit dem Leiter der Coronavirus-Kommission des entmachteten Parlaments, das von der Opposition beherrscht wird, ein Dokument mit dem OPS- Vertreter Julio Castro über die Freigabe dieser Mittel – man kann nur hoffen, dass sich Trump nicht querstellt.

Auch in dieser ersten Juniwoche, ist einiges passiert in der Sache der Verteidigung der Souveränität Venezuelas gegen Trump!

In dieser Woche kam der letzte der fünf iranischen Tanker mit Benzin für Venezuela an – ungeachtet aller Drohungen aus Washington, die somit leere Drohungen blieben. Zuletzt wurden sie von venezolanischen Flugzeugen und Marieneinheiten eskortiert – deren Besatzungen, aber auch die iranischen Seeleute haben hier großen Mut bewiesen! Denn die Vierte Flotte derr USA lag auf der Lauer – aber ein Einsatzbefehl kam nicht!

In dieser Woche hat die US-Regierung vier Gesellschaften „gebannt“ und ihre vier Schiffe, die Erdöl Venezuelas transportiert haben, wohl vor allem nach Kuba, als „umgehend zu beschlagnahmen“ erklärt – sobald sie US-Häfen anlaufen; das werden sie nicht tun. Wahrscheinlich werden sie verkauft, umbenannt und „umgeflaggt“, um die Verfolgung durch die USA zu erschweren.

Man kann nur hoffen, dass sich die Trump-Regierung aller Piratenakte auf hoher See enthält, Aktionen also, nur damit Trump sich als starker Mann zeigen kann. Aber das ist er nicht – wenn sogar sein eigener Kriegsminister ihn vor dem Einsatz der US Armee gegen die Bevölkerung warnt!

In dieser Woche dementierte Frankreich, dass sich der selbsternannte Interims- präsident Venezuelas Guaidó in der französischen Botschaft in Caracas aufhält – aber wo ist er dann? Etwa in der deutschen? Ihm droht ein Verfahren wegen der Mit-Organisierung der Angriffe von Kommandoeinheiten aus Kolumbien Anfang Mai.

Sein früherer Boss in der Partei mit dem schönen Namen „Volkswillen“ (Voluntad Popular) Leopoldo López befindet sich seit langem in der spanischen Botschaft – das ist bekannt, und zwar seit dem Putschversuch bei der Hubschrauberbasis La Carlot in Caracas am 30. April 2019.

In dieser Woche reden alle von dem gewaltsamen Tode von George Floyd, den ein Polizist ermordet hat, Der alltägliche Rassismus in den USA, den wir in Deutschland in vielleicht geringerer Intensität aber auch haben (NSU, Halle, Hanau, usw. usf.)

Doch von den vielen Lateinamerikanern, die da in US-Polizeigewahrsam sterben, wird kaum gesprochen; in dieser Woche auch wieder einer, Sean Monterrosa, aus einem Pkw mit fünf Kugeln „erledigt“, weil er in einer Tasche einen Hammer trug, der angeblich aussah wie eine Schusswaffe. Und obwohl er sich hinkniete, wure er abgeknallt – das ist schon „normal“, auch im so „demokratischen“ Kalifornien.

All das betrifft aber nicht die weißen Eliten Lateinamerikas. Die sind z.T. Inhaber US-amerikanischer Pässe oder haben ein Konto in Miami, oder Wertpapiere von US- Konzernen, sprechen teilweise fließend nordamerikanisches Englisch, denn sie haben dort studiert, sind US-Bürger „ehrenhalber“ und stehen unter dem Schutz der Vierten Flotte und des Südkommandos der US-Truppen (des Southern Command) und der NSA. Als Fünfte Kolonne des US-Imperialismus.

Wen der Alltagsrassismus in den USA betrifft, das sind die Latinos, erkennbar Indigenen, Mestizen, Mulatten, Schwarzen und Braunen, Caboclos, also Farbigen

unter ihnen. Sie alle protestieren daher ebenfalls, wie die Afroamerikaner und viele liberale und linke Weiße, Juden und Nichtjuden, gegen die rassistische „weiße“ Polizeigewalt, der Trump Rückendeckung geben möchte…

In dieser Woche mussten die USA begreifen, dass ihr „Angebot“ gescheitert ist, dass, wenn sowohl Präsident Maduro als auch ihre Marionette Guaidó zugunsten eines „Übergangsrates“ auf die Macht verzichten – bei Guaidó muss man „Macht“ ja in Gänsefüßchen setzen, er hat gar keine, – die Sanktionen wegfallen würden, – ja, „mit Speck fängt man Mäuse“, Dass dieses „Angebot“ bei denkenden Menschen, v.a. bei den in Venezuela regierenden Sozialisten bzw. Chavisten keinen Anklang findet.

Nicht nur ist Guaidó nun nicht mehr Parlamentspräsident, und darauf stützte er ja seine Selbstproklamation zum Präsidenten des Landes vor 16 Monaten – er ist offenbar auch nicht mehr Pompeos Liebling! Das muss weh tun.

Vielleicht wurde deshalb die Kommandoaktion am 3. Mai an der Küste Venezuelas zusammen mit einer privaten US-Sicherheitsfirma vorbereitet, durch Guaidó persönlich auch noch. Von der will nun Trump nichts wissen. Wer´s glaubt, wird selig…

Kennzeichnend auch, dass Pompeo sogleich erklärt hat, alle Länder, die Guaidó als Präsidenten anerkannt haben – beschämenderweise gehört auch die Bundesrepublik dazu – würden nach einer Übergangsperiode die Sanktionen aufheben – haben die anderen etwa 55 Länder Washington bzw. ihn, Pompeo persönlich, dazu bevollmächtigt, das zu versprechen? Wann, wo und wie denn?? Der peinliche Satellitencharakter dieser Länder, auch des unsrigen, wird da wieder mal sehr deutlich!

Wir stehen hier, weil wir die völkerechtswidrige Anerkennung dieses Herrn Juan Guaidó durch die Bundesregierung für ein Verbrechen und – vielleicht schlimmer noch – für einen großen Fehler der Politiker dieses Landes halten. Wir verlangen die Rückkehr zum Völkerrecht und die Anerkennung der Regierung Maduro als einzige reale und legitime Macht in Venezuela durch die Merkel-Scholz-Seehofer-Maas- Regierung!

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

