Sevim Dagdelen: Internationalen Strafgerichtshof gegen US-Sanktionen schützen

Dem Journalisten Julian Assange und der Enthüllungsplattform Wikileaks verdanken wir tiefe Einblicke in die brutale Realität des Afghanistan-Krieges. Vor knapp zehn Jahren, am 25. Juli 2010, wurden die „Afghanistan-Tagebücher“ auf der Enthüllungsplattform veröffentlicht, zehntausende Dokumente über militärische Einsätze am Hindukusch und ihre Folgen. Bis heute verhindern die USA, dass Kriegsverbrechen geahndet werden.

US-Präsident Donald Trump bedroht jetzt Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofes bei Ermittlungen gegen amerikanische Soldaten mit Sanktionen. Die Kontensperrungen und Einreiseverbote für die Den Haager Ankläger – und deren Familienangehörige !!! – sind eine Fortsetzung der völkerrechtswidrigen Sanktionspolitik der USA, die vor nichts und niemandem halt macht. Trump geht es nicht um internationale Rechtsstaatlichkeit, sondern um das Recht des Stärkeren in kolonialer Wildwest-Manier und die Fortsetzung seiner imperialen Gewaltpolitik. Julian Assange, der seit den Veröffentlichungen verfolgt wird und seit Jahren in Haft ist, drohen im Fall einer Auslieferung aus britischer Haft in die USA 175 Jahre Gefängnis für seine Enthüllungen.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Folter und Vergewaltigung, müssen vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden können, auch wenn sie von US-Soldaten in Afghanistan und Mitarbeitern des Geheimdienstes CIA in illegalen Geheimgefängnissen in Ländern der EU begangen werden. Es widerspricht jeder Rechtsstaatlichkeit, US-amerikanische Verbrecher mittels Präsidialdekret per se straffrei stellen zu wollen. Die Bundesregierung muss den Internationalen Strafgerichtshof gegen Trumps Nötigungen schützen und angesichts des grassierenden Rechtsnihilismus die deutsch-amerikanischen Beziehungen auf den Prüfstand stellen. Nicht, wer Kriegsverbrechen enthüllt, gehört ins Gefängnis, sondern wer sie befiehlt, begeht oder deckt. In diesem Sinne: Freiheit für Julian Assange! Und Kriegsverbrecher vors Gericht!

