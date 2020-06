12.6.2020

Das vom US-Senatsausschuss für Streitkräfte genehmigte Verteidigungsbudget von 740 Milliarden Dollar (mehr als 600 Milliarden Euro) räumt dem strategischen Wettbewerb mit Russland und China die oberste Priorität ein. Dies geht aus einer Mitteilung des Ausschusses vom Donnerstag (Ortszeit) hervor.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/CEjB

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related