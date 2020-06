Maori-Proteste in Neuseeland: Statue von John Hamilton, einem britischen Kapitän während antirassistischer Proteste entfernt

In Neuseeland entfernte die Bürgermeisterin von Hamilton City, Paula Southgate Friday, die Statue von John Hamilton, einem britischen Kapitän, der 1864 in der Schlacht von Gate Pa gegen die Maori starb.

Ihre Entscheidung fällt, nachdem ein Einwohner der Maori öffentlich erklärt hatte, er habe geplant, die Statue während antirassistischer Proteste am Wochenende abzureißen.

„Immer mehr Menschen betrachten die Statue als persönlich und kulturell beleidigend. Wir können nicht ignorieren, was auf der ganzen Welt passiert“, sagte Southgate, wie von RNZ berichtet.

Die Entfernung der Hamilton-Statue ist Teil der Reaktion, die durch den Mord an George Floyd in den USA ausgelöst wurde, eine Gewalttat, die Demonstrationen gegen Rassismus und den Rückzug von Symbolen auslöste, die mit der Unterdrückung von Minderheiten auf der ganzen Welt verbunden sind.

In Neuseeland, dessen Maori-Name Aotearoa ist, sind Hunderte von Statuen, Straßen und Städten nach britischen Kolonialherren und Sklavenhändlern benannt. In diesem Land gibt es jedoch praktisch keine symbolische Anerkennung der Maori und ihres historischen Erbes.

Am Donnerstag bat die Vorsitzende der Maori-Partei, Debbie Ngarewa-Packer, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern , alle Denkmäler und Namen rassistischer Personen zu entfernen.

„Wir haben Kinder, die stolz darauf sind, wer sie sind, unsere Geschichte lernen und dann Straßen und Parks sehen, die nach Rassisten benannt sind, die ihre Vorfahren getötet haben“, sagte Ngarewa-Packer.

In Australien konzentrierte sich die Debatte über die Entfernung der Statuen auf Kapitän James Cook, der 1770 in dieses Gebiet kam und es für unbewohnt erklärte, obwohl australische indigene Völker diesen Kontinent seit über 50.000 Jahren bewohnt hatten.

Am Donnerstag sagte der australische Premierminister Scott Morrison , Cook sei „einer der aufgeklärtesten Menschen seiner Zeit“ und argumentierte, dass es in seinem Land „keine Sklaverei“ gebe.

Historiker und Menschenrechtsverteidiger erinnerten sich an Situationen der Sklaverei wie das Zurückhalten der Löhne indigener Arbeiter im letzten Jahrhundert oder die gewaltsame Überstellung von über 62.000 Melanesiern zur Arbeit in der Ernte zwischen 1863 und 1904.

Die Anwälte Thalia Anthony und Stephen Gray erinnerten auch daran, dass ländliche Arbeitgeber ihre „Aborigines“ -Arbeiter zu den zum Verkauf stehenden Vermögenswerten einer Farm zählten.

