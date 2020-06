Hongkongs „Pro-Demokratie“ -Bewegung verbündet sich mit rechtsextremen US-Politikern, die versuchen, Black Lives Matter zu vernichten (Gray Zone)

Während ein Protestführer aus Hongkong rechtsextreme Verurteilungen von Demonstrationen gegen Rassismus in den USA befürwortet und Aktivisten eine Kundgebung zu Black Lives Matter in der Stadt beenden, knüpfen die Organisatoren in Hongkong enge Beziehungen zu hartgesottenen Republikanern in Washington.

Von Ajit Singh

Jimmy Lai, eine führende demokratiefreundliche Persönlichkeit in Hongkong, hat in den USA landesweite Proteste gegen Polizeibrutalität und systemischen Rassismus angeprangert, die durch die Ermordung eines Afroamerikaners, George Floyd, durch die Polizei ausgelöst wurden. Lais Ansichten spiegeln einen bedeutenden Teil der Protestbewegung der Stadt wider, die den außergewöhnlichen Mythos der USA als Leuchtfeuer der „Freiheit und Demokratie“ bekräftigt.

Hongkongs „Pro-Demokratie“ -Aktivisten sind so weit gegangen, die Bemühungen einer afroamerikanischen Frau zu blockieren, die versuchte, eine Demonstration der Black Lives Matter in der Stadt zu organisieren, und sie beschuldigte, eine Agentin der Polizei und der Kommunistischen Partei Chinas zu sein .

In der Zwischenzeit haben einige Führer der Anti-Peking-Opposition in Hongkong, wie Joshua Wong, behauptet, die US-Proteste und Black Lives Matter zu unterstützen. Diese Äußerungen der „Solidarität“ klingen jedoch hohl, da diese „demokratiefreundlichen“ Führer wie Lai auch ein Bündnis mit dem US-Bundesstaat und rechtsextremen Politikern geschlossen haben, die US-amerikanische Demonstranten dämonisiert und brutal unterdrückt haben. Tatsächlich haben Wong und seine Kameraden es sorgfältig vermieden, Präsident Trump oder einen ihrer anderen Sponsoren in Washington spezifisch zu kritisieren.

Lais Kommentare und die Doppelspurigkeit der „pro-demokratischen“ Opposition in Hongkong unterstreichen erneut die unbequemen Wahrheiten dieser Bewegung, von der viele im Westen behauptet haben, dass sie progressiv sei. Obwohl einige versucht haben, Hongkongs „Pro-Demokratie“ -Bewegung mit Black Lives Matter gleichzusetzen, befinden sie sich tatsächlich am anderen Ende des politischen Spektrums.

Hongkongs „Pro-Demokratie“ -Führer verurteilt die Proteste von George Floyd

Wie Dan Cohen für The Grayzone berichtete , ist Lai ein milliardenschwerer Medienmagnat, der allgemein als „Rupert Murdoch of Asia“ bezeichnet wird und ein wichtiger finanzieller und medialer Unterstützer der Protestbewegung in Hongkong ist. Neben finanzieller Unterstützung mittels Millionen von Dollar an dei Hong Kong Opposition in den letzten Jahren, die selbst beschrieben „Leiter der oppositionellen Medien“ und Gründers des Anti-Regierungs – Apple Daily Tabloid hat vorgesehen Demonstranten mit „unerschütterlich günstiger Berichterstattung“ nach dem New York Zeiten . Lai hat in den Medien der USA und des Westens glühende Berichterstattung erhalten, wobei der Oligarch oft als „Unruhestifter“ mit gutem Gewissen „ gelobt wird, der “ sich gegen China stellt „.

Am 2. Juni teilte Lai ein Video von Avi Yemini, einer rechtsextremen YouTube-Persönlichkeit und ehemaligen israelischen Soldaten, mit, dass es „verdammt schändlich“ sei, die „Unruhen in Amerika“ mit Hongkongs Protestbewegung zu vergleichen.

In dem Video rasselte Yemini rechtsgerichtete Gesprächsthemen herunter und bezeichnete die antirassistischen Demonstranten als „Antifa-Extremisten“, die „alles zerstören, was amerikanisch ist, tatsächlich alles, um was die Hongkonger kämpfen“. Lai bedankte sich bei Yemini und schrieb: „Danke, dass Sie sich für uns #HKers ausgesprochen haben.“

Ein aut der Australian Jewish Democratic Society hat Yemini gebildet umfangreiche Verbindungen zu Neonazis wie die Soldaten des Odin und faschistischen Agitatoren wie Milo Yiannopoulis.

Ein paar Tage zuvor sagte Lai, der sich wiederholt mit Messing der Trump-Administration getroffen hatte, gegenüber CNN, dass „nur Trump Hongkong retten kann“. Lai wiederholte seine Forderung nach Unterstützung von Präsident Trump nur wenige Stunden, nachdem der Präsident damit gedroht hatte, das US-Militär George Floyd-Demonstranten erschießen zu lassen.

Die Stimmung war nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Protestbewegung in Hongkong die USA zum Löwen gemacht hat und die US-Regierung und Präsident Trump als ihre „Befreier“ hochgehalten hat . Seit Jahren treffen sich die Führer der Opposition in Hongkong mit US-Regierungsbeamten und Politikern, am häufigsten ganz rechts.

In der Tat scheinen Lais Ansichten zu den Protesten von George Floyd die eines bedeutenden Teils der „Pro-Demokratie“ -Bewegung in Hongkong zu reflektieren, was diejenigen bestürzt, die argumentieren, dass die Bewegung „progressiv“ ist.

Das Lausan Collective, eine selbst beschriebene englischsprachige Publikation der „dekolonialen Linken“, die von überzeugten Anhängern der Proteste in Hongkong gegründet wurde, beklagte, dass „einige Hongkonger sich geweigert haben, mit Black Lives Matter zu stehen“ und forderte ihre Kameraden auf, Proteste in der USA zu unterstützen UNS.

Wilfred Chan, ein in New York ansässiger Autor von The Nation und Gründungsmitglied von Lausan, äußerte sich frustriert über die Verbreitung solcher Ansichten. In einem Tweet vom 2. Juni schrieb Chan, dass „jeder andere Hongkonger “ auf LIHKG (einer beliebten Online-Plattform unter Hongkongs Protestbewegung, die als „Hong Kong’s Reddit“ bezeichnet wurde) „plötzlich ein Experte für die Amerikaner ist ] Strafjustizsystem und glauben auch, dass der einzige Grund, warum jemand Trump kritisch gegenüberstehen könnte, darin besteht, dass er ein Agent der [Kommunistischen Partei Chinas] ist. “

wilfred chan ✔@wilfredchan every other hongkonger on lihkg is suddenly an expert on the american criminal justice system and also believe the only reason anyone could be critical of trump is because they’re an agent of the ccp 299 Twitter Ads info and privacy 69 people are talking about this

Beispiele hierfür sind auf Twitter aufgetaucht. Befürworter der Proteste in Hongkong behaupteten , die Kommunistische Partei Chinas stehe hinter Black Lives Matter, verglichen schwarze Demonstranten mit Gorillas und behaupteten, das „echte Amerika“ bestehe aus schwarzen Menschen, die Plünderer sind und weiße Leute, die nach ihnen aufräumen.

Während der Proteste in Hongkong gab es rassistische und nativistische Unterströmungen . Obwohl dies in erster Linie gegen Festlandchinesen gerichtet war, ist während der Proteste zuvor auch Rassismus gegen Schwarze ausgebrochen. Nachdem sich NBA-Superstar LeBron James geweigert hatte, die Bewegung zu unterstützen, kam es zu heftigen Gegenreaktionen, bei denen Demonstranten auf die Trikots der Basketball-Ikone trampelten und sie verbrannten. In einer Versammlung scheinen Hunderte von wütenden Demonstranten rassistische Beleidigungen gegen James gesungen zu haben, wobei die Associated Press berichtete, dass der Gesang „nicht druckbar“ sei.

Hongkonger „Pro-Demokratie“ -Aktivisten haben die Rallye „Black Lives Matter“ eingestellt

Hongkonger „Pro-Demokratie“ -Aktivisten sind so weit gegangen, die Bemühungen um die Organisation einer Kundgebung der Black Lives Matter in der Stadt nach der Ermordung von George Floyd zu entgleisen. In einem Brief an die Hong Kong Free Press erläuterte die Organisatorin der Veranstaltung, Jayne Jeje, eine Afroamerikanerin, die seit 8 Jahren in Hongkong lebt, die Belästigung, die dazu führte, dass sie die Veranstaltung absagte.

Jeje zufolge warfen „demokratiefreundliche“ Aktivisten ihr vor, „mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um Menschen einzuschließen“ und „von der KPCh [Kommunistische Partei Chinas] unterstützt zu werden“. Auf der Social-Media-Veranstaltungsseite für die Kundgebung schrieb Jeje, dass sie mit „Angriffen“ und feindlichen Kommentaren bombardiert wurde, die aus „Unwahrheiten, Mobbing, Anschuldigungen und Obszönitäten“ bestanden.

Jeje schrieb, dass sie beschuldigt wurde, „Expat-Privilegien“ zu haben, und grillte darüber, „warum es bei der Veranstaltung nur um BLM ging, da HK auch eine Rolle spielt.“ Die Aktivisten für die Demokratie in Hongkong waren mehr darum bemüht, die Veranstaltung zu kooptieren, um ihre eigene Agenda voranzutreiben, als Solidarität zu demonstrieren. Sie sagten Jeje, dass sie „nicht das Recht habe, sich zu BLM zu äußern“, es sei denn, sie habe die Proteste in Hongkong a Schwerpunkt der Veranstaltung. In diesem Sinne haben Demonstranten in Hongkong kürzlich die Parolen „Ich kann nicht atmen“ und „Black Lives Matter“ für ihre eigenen Demonstrationen verwendet.

Aufgrund dieser Belästigung und der Befürchtung, dass Aktivisten, die sich für die Demokratie einsetzen, die Veranstaltung sabotieren würden, entschieden sich Jeje und die anderen Organisatoren der Veranstaltung, die Rallye Black Lives Matter abzusagen. „[Wir] haben die schmerzhafte Entscheidung getroffen, die Veranstaltung abzusagen, basierend auf verärgerten Nachrichten, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten oder ihre Probleme nicht einbeziehen oder auf ihre Forderungen reagieren“, schrieb Jeje. „Wir befürchteten, sie würden kommen und das Ereignis absichtlich ruinieren.

Hongkongs Opposition stimmte mit denselben rechtsextremen US-Politikern überein, die Black Lives Matter unterdrückten

Es gibt einige innerhalb der „Pro-Demokratie“ -Bewegung in Hongkong, die Erklärungen abgegeben haben, in denen sie ihre Unterstützung für die Proteste in den USA und in der Black Lives Matter-Bewegung zum Ausdruck bringen und argumentieren, dass beide Bewegungen in einen gemeinsamen Kampf gegen Unterdrückung und Polizeibrutalität verwickelt sind.

Joshua Wong, Aushängeschild der Proteste in Hongkong, Nathan Law , und andere führende Mitglieder seiner politischen Partei Demosistō haben erklärt, dass sie mit Black Lives Matter zusammenarbeiten. „Viele von Ihnen haben mich nach den anhaltenden US-Protesten gefragt“, schrieb Wong in einem Tweet vom 2. Juni . „Als Menschenrechtsaktivist stehe ich fest auf der Seite der # BlackLivesMatter-Bewegung und lehne Polizeibrutalität ab, wo immer sie auch sein mag.“

Obwohl er Black Lives Matter vor diesem Tweet noch nie erwähnt hatte, hat Wong nun behauptet, dass sowohl er als auch Hongkongs Demonstranten seit langem solidarisch mit der Bewegung sind. „Immer wieder sehen wir, wie Menschen, die in Hongkong gegen Unterdrückung kämpfen, weiterhin mit Menschen, die in den USA gegen Unterdrückung kämpfen, stehen. #BlackLivesMatter “, schrieb Wong in einem Tweet vom 4. Juni und teilte ein Bild eines Demonstranten aus Hongkong mit einem Schild mit der Aufschrift„ Ich kann nicht atmen “.

Mit der Forderung nach Solidarität zwischen den beiden Bewegungen argumentierte Lausan , dass beide „aus demselben System staatlicher Gewalt und Unterdrückung stammen“ und „in ähnlicher Weise Opfer von Polizeibrutalität sind“.

Was Joshua Wong und andere „demokratiefreundliche“ Führer in Hongkong zusammen mit „linken“ Anhängern wie Lausan aus ihren Erklärungen der „Solidarität“ mit Black Lives Matter auslassen, ist jedoch, dass der Hauptverbündete ihrer Bewegung die USA sind Staat, der amerikanische Demonstranten, die für Rassengerechtigkeit kämpfen, brutal unterdrückt.

Führer der Opposition in Hongkong wie Wong haben jahrelang enge Beziehungen gepflegt, einige der hawkischsten Persönlichkeiten in Washington. Zu ihren lautstärksten Verbündeten gehören die rechtsextremen republikanischen Senatoren Ted Cruz , Josh Hawley , Marco Rubio und Rick Scott sowie Tom Cotton , der kürzlich ein militärisches Vorgehen der USA gegen Proteste gegen Black Lives Matter forderte. Ihr ausdrücklich erklärtes Ziel, wie es von einer in den USA ansässigen Lobbyfirma formuliert wurde, ist es , ihre Bewegung gegen die chinesische Regierung voranzutreiben und „die eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen der USA in Hongkong zu wahren“.

Aufgrund ihrer offenen Bündnis mit den sehr Politiker , die dämonisiert haben US Demonstranten als „Plünderer“ und „Antifa Terroristen“ , doxxed Demonstranten , behauptet , dass die venezolanische Regierung hinter den Demonstrationen ist, und machte faschistisch Anrufe für das Militär das Kriegsrecht zu verhängen, die Ausdrücke der Unterstützung für Black Lives Matter durch Führer der Hongkonger „Pro-Demokratie“ -Bewegung Ring hohl. Es ist kein Zufall, dass die Aussagen von Wong und seinen Kameraden ihre rechtsextremen Sponsoren in Washington nicht erwähnen, geschweige denn kritisieren. Tatsächlich sandte Wong nur wenige Tage vor seiner Solidaritätserklärung mit Black Lives Matter Geburtstagswünsche an Senator Rubio.

Diese Allianzen unterstreichen die Oberflächlichkeit der „Solidarität“ der Opposition Hongkongs mit Black Lives Matter und spiegeln die grundlegenden politischen Unterschiede zwischen den beiden Bewegungen wider.

Im krassen Gegensatz zur Black Lives Matter-Bewegung, die die rassistische Unterdrückung, die das amerikanische politische System untermauert, in Frage gestellt hat, haben die Demonstranten in Hongkong stolz eine außergewöhnliche, weiß getünchte Vorstellung von den USA als Leuchtfeuer der „Freiheit und Demokratie“ bekräftigt. schmückt sich in den Sternen und Streifen und aus dem Star-Spangled Banner schmettern , während die US flehend die Asien – Pazifik – Region zu überwachen.

Während Black Lives Matter eine weltweite Abrechnung mit US-amerikanischem und europäischem Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus inspiriert hat , ist Hongkongs „Pro-Demokratie“ -Bewegung von den ehemaligen britischen Kolonialherren der Stadt inspiriert .

In den letzten Tagen wurde die Black Lives Matter-Bewegung von weißen Bürgerwehren terrorisiert. Inzwischen haben Hongkongs Proteste gegen die Demokratie als Magnet für die rechtsextremen Anhänger der USA und Europas gedient . Zu den ultrarechten Pilgerreisen nach Hongkong gehörten zahlreiche amerikanische weiße Nationalisten und ukrainische Neonazis, die zuvor in der faschistischen paramilitärischen Gruppe Asow-Bataillon gekämpft hatten.

Das Interesse war gegenseitig, und Hongkongs „Demokraten“ ließen sich von der pro-westlichen Euromaidan-Revolution in der Ukraine inspirieren , die rechtsextreme faschistische Kräfte gestärkt hat. Demonstranten in Hongkong haben den Slogan „Ruhm nach Hongkong“ übernommen, der von „Slava Ukrayini“ oder „Ruhm in die Ukraine“ übernommen wurde. Dieser Slogan wurde von ukrainischen Faschisten erfunden und von Nazi-Kollaborateuren während des Zweiten Weltkriegs verwendet und von der Euromaidan-Bewegung wieder populär gemacht.

„Unabhängig von den Unterschieden zwischen der Ukraine und Hongkong sind unsere Kämpfe für Freiheit und Demokratie gleich“, sagte Joshua Wong 2019 gegenüber der Kyiv Post . „Wir müssen von den Ukrainern lernen… und Solidarität zeigen. Die Ukraine hat sich der Macht Russlands gestellt – wir stehen der Macht Pekings gegenüber. “

Trotz der Versuche, ihre Erfahrungen gleichzusetzen, waren beide Bewegungen radikal unterschiedlichen Reaktionen der Polizei ausgesetzt. Die US-Polizei hat in den letzten Tagen mindestens drei Demonstranten getötet , Ausgangssperren verhängt und die Trump-Regierung damit gedroht, das Militär zu entsenden, um den Aufstand zu unterdrücken.

Doch nach einem Jahr der Proteste in Hongkong – und während dieser Zeit Demonstranten belästigt und genommen Journalisten als Geiseln , ganged auf und geschlagen unzählige wehrlose Menschen , verbrannten die Menschen am Leben , und ermordete einen älteren Straßenreiniger durch einen Ziegelstein an den Kopf zu werfen – Polizei noch keinen einzigen Demonstranten zu töten oder Ausgangssperre in der Stadt zu verhängen. Dies trotz der Tatsache, dass die Demonstranten in Hongkong ausdrücklich darauf abzielen , aggressive Provokationen einzusetzen, um „die Polizei dazu zu bringen, [sie] zu schlagen“, um internationale Sympathie zu gewinnen, einschließlich des Schleuderns von Ziegeln, Benzinbomben und brennenden Pfeilenbei Offizieren. Tatsächlich wurde die chinesische Armee nie zu Protesten eingesetzt. Erwarten Sie, dass Soldaten einmal unbewaffnet und in Shorts und T-Shirts ihre Kaserne verlassen haben , um die auf den Straßen zurückgebliebenen Trümmer zu beseitigen.

Es ist klar, dass Hongkongs „Pro-Demokratie“ -Bewegung und Black Lives Matter getrennte Bewegungen mit radikal unterschiedlichen politischen Ideologien und Zielen sind. Joshua Wong und Hongkongs Anti-Peking-Opposition sind sich bewusst, dass die Unterstützung beider Parteien für ihre Bewegung sicher ist, da das US-Establishment in seiner neuen Strategie des Kalten Krieges gegen China vereint ist. Wenn ihre „Solidaritätserklärungen“ mit Protesten in den USA etwas darstellen, ist es ein verzweifelter Wunsch, nicht durch die engen Allianzen, die sie mit polizeifreundlichen Hardlinern in Washington geschlossen haben, weiter getrübt zu werden.

Ajit Singh ist Anwalt und Journalist. Er ist Autor von Keywords in Radical Philosophy and Education: Gemeinsame Konzepte für zeitgenössische Bewegungen (Brill: 2019). Er twittert bei @ajitxsingh .

