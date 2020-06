Palestinian Lives Matter: Riesige jüdisch-arabische Kundgebung in Tel Aviv lehnt Netanjahus Plan zur Annexion eines Drittel der Westbank ab – Von Prof. Juan Cole (Global Research)

Arab48 berichtet, dass sich am Samstag rund 6.000 Israelis auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv versammelt haben, um gegen den Plan der Regierung Netanjahu zu protestieren, ein Drittel der palästinensischen Westbank zu annektieren.

Das Treffen wurde per Video von US- Senator Bernie Sanders angesprochen , der sagte:

„Es war noch nie so wichtig, für Gerechtigkeit einzutreten und für die Zukunft zu kämpfen, die wir alle verdienen. Ich bin sehr erfreut zu sehen, dass so viele von Ihnen, Araber und Juden, heute Abend gemeinsam für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie eintreten. “ „Es liegt an uns allen, uns gegen autoritäre Führer zu stellen und zusammenzuarbeiten, um eine friedliche Zukunft für jeden Palästinenser und jeden Israeli zu schaffen. Wie Sie glaube ich, dass die Zukunft des israelischen und palästinensischen Volkes miteinander verflochten ist und dass alle Ihre Kinder es verdienen, in Sicherheit, Freiheit und Gleichheit zu leben. Damit dies möglich ist, muss der Plan, einen Teil der Westbank illegal zu annektieren, gestoppt werden. Die Besatzung muss beendet werden, und wir müssen gemeinsam auf eine Zukunft oder Gleichheit und Würde für alle Menschen in Israel und Palästina hinarbeiten. Ich weiß, dass an dem Tag, an dem wir endlich die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates neben Israel feiern, Menschen wie Sie für Gerechtigkeit, für Demokratie und für Menschenrechte eintreten werden. Mit den Worten meines Freundes Ayman Odeh: „Die einzige Zukunft ist eine gemeinsame Zukunft. Wir werden es zusammen bauen. “

Odeh selbst, der Vorsitzende der weitgehend palästinensisch-israelischen Joint List Coalition, sprach ebenfalls auf Video, weil er sich aufgrund des neuartigen Coronavirus selbst unter Quarantäne stellt.

Er sagte,

„Wir stehen am Scheideweg. Einer der Wege führt zu einer gemeinsamen Gesellschaft mit echter Demokratie und bürgerlicher und nationaler Gleichheit für arabische Bürger. Der zweite Weg wird uns zu Hass und Gewalt, Annexion und rassistischer Segregation führen. Wir können die Annexion stoppen, aber es erfordert, dass wir alle gemeinsam dagegen ankämpfen. Es wird niemals soziale Gerechtigkeit geben, wenn wir die Besatzung nicht beenden, denn Demokratie ist nicht nur für Juden. “

Was ich Palästinenser-Israelis nenne, macht über 20 Prozent der israelischen Bevölkerung aus, ist aber ein Bürger zweiter Klasse. Die Gemeinsame Liste gewann bei den jüngsten Wahlen 15 Sitze im 120-köpfigen Parlament oder in der Knesset, wurde jedoch in der nationalen Politik völlig von jeglichem Mitspracherecht ausgeschlossen.

Der Vorsitzende der Mitte-Links-Meretz-Partei, Nitzan Horowitz , sprach zu der großen Kundgebung und sagte:

„Annexion ist ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen den Frieden, ein Verbrechen gegen die Demokratie, ein Verbrechen, das uns Blut kosten wird.“ Er fügte hinzu: „Die Personen, von denen erwartet wurde, dass sie eine Alternative darstellen – die Personen, die unsere Stimmen gewonnen haben – gaben auf und schlossen sich der anderen Seite an.“

Er riss Benny Gantz und die Blau-Weiß-Koalition sowie die Labour Party, die Kabinettssitze erhielt, indem sie sich mit Likuds Binyamin Netanyahu in einer Regierung der nationalen Einheit zusammenschloss.

Die Menge rief Parolen gegen den Annexionsplan, gegen die fortgesetzte Besetzung und den Entzug der Grundrechte durch die Palästinenser und gegen die Ermordung eines autistischen Palästinensers durch israelische Grenzschutzbeamte in Ostjerusalem in der vergangenen Woche. Viele in der Menge beschuldigten Netanjahu auch, die israelische Demokratie zerstört zu haben.

Der Mord an George Floyd in den USA wurde bei der Kundgebung ebenfalls denunziert.

Es war die größte Demonstration des linken israelischen Flügels seit vielen Jahren und war bemerkenswert für seinen gemischten Charakter, bei dem sowohl jüdische als auch palästinensische Israelis herauskamen.

Wenn das Ziel der Veranstaltung jedoch darin bestand, der Annexion zuvorzukommen, ist sie zum Scheitern verurteilt, da Netanjahu die Stimmen im Parlament hat, um voranzukommen, und die Trump-Administration eine jubelnde Führungssektion für die rechtsextreme Likud-geführte Regierung ist. Die Annexion wird jede Aussicht auf etwas, das einem tatsächlichen palästinensischen Staat ähnelt, vollständig beenden und sich über Jahrzehnte hinweg für die kommende israelische Apartheid im palästinensischen Westjordanland, das unter israelischer militärischer Besatzung steht, formalisieren.

Nach den Bestimmungen des Kushner-Plans scheint Netanjahu bereit zu sein, eine schwache palästinensische Verwaltungsbehörde zu erklären, der die Vorrechte eines echten Staates fehlen, eines „palästinensischen Staates“, der die vielen Israelis zu seiner Rechten verärgert hat.

Palästinenser sind tatsächlich staatenlos und haben keine Kontrolle über Luft, Wasser und Territorium und keine grundlegenden Menschenrechte.

Einige Formen der Apartheid dauerten in Südafrika von 1910 bis 1991, und aus Sicht von 2020 scheint es wahrscheinlich, dass die israelische Apartheid diesen Rekord schlagen wird, der wesentlich mehr als 80 Jahre dauert.

https://www.globalresearch.ca/ Palästina-lebt-Materie-riesige- jüdische-arabische-Rallye-Tel-Aviv- Dekrete-Netanjahu-Plan-Anhang- West-Bank / 5715456

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related