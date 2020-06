Das russische Gesundheitsministerium hat ein Medikament zur Behandlung von COVID- 19-Komplikationen offiziell eingetragen. Der Wirkstoff namens „Levilimab“ soll Patienten helfen, die an dem Zytokinsturm leiden, wenn das Immunsystem auf den Erreger quasi „überreagiert“.

