Stellungnahme zur Zusammenarbeit mit Rechten bei #NichtOhneUns Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen

Die in dem Video vorgebrachten Argumente sind, zumindest was die Themen der Friedensbewegung angeht richtig, nur macht gerade dies die Veröffentlichung des Videos auf dieser Bühne noch skandalöser, noch beschämender, weil man dadurch der Friedensbewegung ganz massiv schadet.

Zusammen mit Ken Jebsen und Uli Gellermann präsentiert man sich völlig tabulos in diesen rechten Zusammenhängen. Aber noch nie wurde dies so deutlich wie am vergangenen Samstag.