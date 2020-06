www.orinocotribune.com

¡Feliz cumpleaños camarada Lenin!

Andre Vltchek – 4 de junio de 2020

Hace 150 años, el 21 de abril de 1870, nació Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Según muchos, fue el mayor revolucionario de todos los tiempos, un hombre que dió origen tanto al internacionalismo como al antiimperialismo.

Es hora de „volver a visitar el comunismo“. También es hora de hacer algunas preguntas básicas y esenciales:

„¿Cómo es posible que un sistema tan lógico, progresivo y tan superior al que, hasta ahora, gobierna el mundo, no haya podido derrocar permanentemente el nihilismo y la brutalidad del capitalismo, el imperialismo y el neocolonialismo?“

* *

Sin ninguna duda, te han contado muchas cosas horribles sobre el comunismo, especialmente si se has vivido en Occidente o en uno de los países que están completamente bajo el control de los centros anticomunistas: Washington, Londres o París.

Te han obligado a leer, una y otra vez, sobre el „estalinismo“, la masacre de la Plaza Tiananmen y el genocidio de los jemeres rojos. Una y otra vez, te han servido un cóctel elaborado de medias verdades, elaboracion de verdades directas, así como interpretaciones retorcidas de la historia mundial.

Lo más probable es que nunca hayan estado en Rusia, China o Camboya; No has hecho ninguna investigación allí.

Te han dicho que Camboya es el mejor ejemplo de comunismo salvaje. Nunca te diste cuenta de que estaban totalmente respaldados por Estados Unidos, y no por la Unión Soviética, y nunca por China; que nunca fueron realmente „comunistas“ (hice una investigación detallada en el país, e incluso los guardias personales de Pol Pot me dijeron que no tenían idea sobre el comunismo, y solo reaccionaron ante el monstruoso bombardeo de los Estados Unidos en el campo camboyano, y a la colaboración de la capital con Occidente). En ese período, la mayoría de las personas murieron como resultado precisamente de ese bombardeo de los B-52 de la USAF, y como resultado de una hambruna. La hambruna se produjo después de que millones de campesinos fueron desplazados por el salvajismo de los bombardeos y por las sustancias sin explotar que quedaron en los campos, en todo el campo.

Nunca se te ocurrió que una encuesta tras otra, realizada en Rusia, todavía muestra que a la mayoría de la gente de allí le gustaría recuperar la Unión Soviética comunista. E incluso en los antiguos estados soviéticos de mayoría musulmana, incluidos Kirgizstán y Uzbekistán, una gran mayoría de las personas que conocí allí, recordaban la era de la Unión Soviética como una época dorada.

¿Y la llamada ocupación soviética de Afganistán? He trabajado, filmado y reportado allí, en tres ocasiones, relativamente recientemente. Indignados por la ocupación occidental en curso en su país, innumerables afganos me contaron historias, ilustrando el contraste entre su era socialista tolerante, progresista y optimista, y el horror actual, durante el cual su país se ha hundido al nivel más bajo en Asia, según el PNUD y la OMS. Trabajé en Kabul, Jalalabad, Herat, Bagram; las mismas historias y la misma nostalgia por los maestros, enfermeras e ingenieros soviéticos.

Regado por la implacable propaganda occidental, uno nunca se dio cuenta de cuán popular es el Partido Comunista de China en su propio país, y cómo se apoya la ideología comunista en Vietnam, Laos y Corea del Norte.

Si uno va a su librería local preferida en América del Norte, Europa o incluso en Hong Kong, por no mencionar a Australia, lo más probable es que todo lo que uno encuentre sean tomos escritos por ‚disidentes‘ anticomunistas chinos o rusos, personas que han estado viviendo de subvenciones occidentales, recibiendo innumerables premios para poder gastar toda su energía en manchar el comunismo y glorificar la lucha contra la revolución. Escritores como Svetlana Alexievich, quien recibió el Premio Nobel de literatura, por escupir en las tumbas de los soldados soviéticos que murieron en defensa del socialismo afgano.

Las películas que se ven en canales de películas comerciales, no son diferentes a los libros que quieren que leas.

El anticomunismo en Occidente y en sus colonias es una industria tremenda. Es muy fácil llevar adelante las mejores campañas de propaganda como las que estan en curso sobre la historia del mundo. Su metástasis se extendió incluso al núcleo de los propios países comunistas y socialistas.

Todo eso se debe a que los países imperialistas occidentales saben perfectamente que su imperio solo puede sobrevivir si el comunismo se derrumba.

Es porque la esencia misma del comunismo es la lucha perpetua contra el imperialismo.

Lemas falsos pero muy efectivos, que son como los insectos, que se están implantando en los cerebros. Se repiten constantemente, a veces cientos de veces al día, sin que nadie se dé cuenta: „¡El comunismo está muerto!“ . „Está anticuado, aburrido“. „China ya no es comunista“. “El comunismo es gris. La vida bajo el comunismo está controlada y es monótona ”. „Las personas bajo el comunismo no tienen libertad ni libertades“.

Lo contrario es la verdad. Construir, de manera no egoísta y entusiasta, una sociedad nueva y mejor, para la gente, es definitivamente más satisfactoria (y „más divertida“), que pudrirse en la constante agonía del miedo: preocuparse por las hipotecas, préstamos estudiantiles y emergencias médicas. Competir con otros, oprimir a otros e incluso arruinar a otros seres humanos. Vivir vidas vacías, tristes y egoístas.

* *

Absurdamente, paradójicamente, la propaganda occidental acusa constantemente al comunismo de violencia. Pero el comunismo es el mayor adversario del sistema más violento en la Tierra, que es el colonialismo / imperialismo occidental. Cientos de millones de seres humanos ya han desaparecido como resultado de ello, a lo largo de los siglos. Cientos de culturas avanzadas han sido arruinadas. Continentes enteros han sido saqueados.

Antes del comunismo soviético, antes de la URSS, no había una oposición verdadera y poderosa al imperialismo occidental. El colonialismo y el imperialismo dieron por sentados; ellos eran „el orden mundial“.

La Unión Soviética y China ayudaron a descolonizar el mundo. Cuba y Corea del Norte, dos países comunistas, lucharon con valentía y éxito, y trajeron la independencia a África (algo que Occidente nunca ha olvidado ni perdonado).

Pero luchar por la libertad y por el fin del colonialismo no es violencia; es defensa, resistencia y lucha por la independencia.

Como regla, el comunismo no ataca. Se defiende y defiende a los países que están siendo brutalizados. En mi trabajo futuro, abordaré dos „excepciones“; y explicaré dos casos que la propaganda de derecha malinterpreta constantemente: Hungría y Checoslovaquia.

Pero volvamos a la llamada „violencia comunista“.

Mi amigo y compañero, el legendario intelectual y profesor ruso, Aleksandr Buzgalin escribió en su reciente trabajo, „LENIN: TEORÍA COMO PRÁCTICA, PRÁCTICA COMO CREATIVIDAD“ (para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de VI Ulyanov-Lenin):

Aquí hay un principio en juego: no es la revolución socialista la que provoca la violencia de masas, sino la contrarrevolución burguesa, que comienza cuando el capital se da cuenta de que está perdiendo su propiedad y poder. En respuesta a la victoria generalmente pacífica y en muchos casos legítima de la izquierda, el capital desata una violencia salvaje y bárbara. La izquierda se enfrenta a la pregunta de si responder a esta violencia o no. Si vas a la guerra, desde ese punto se aplican las leyes de la guerra, y cientos de miles son enviados a la muerte, planeados de antemano, para que millones puedan salir victoriosos. Esa es la lógica de la guerra.

La revolución se llevó a cabo. Fue victorioso. En una perspectiva más amplia, los vencedores no fueron tanto los bolcheviques como los soviéticos, en los que la mayoría apoyaba la posición de los bolcheviques. La revolución fue sustancialmente pacífica, prevaleciendo casi sin derramamiento de sangre. La lucha más feroz ocurrió en Moscú, donde los muertos en ambos bandos sumaron unos pocos miles. Más allá de eso, la imagen era de una „procesión triunfal del poder soviético“ (este título en los libros de texto soviéticos no fue accidental). En el invierno de 1917-1918, la relación de las fuerzas vio a medio millón de miembros de la milicia obrera, la Guardia Roja, enfrentándose a unas pocas decenas de miles de miembros de la Guardia Blanca en el sur de Rusia.

Esta es una brillante toma de Aleksandr Buzgalin. He abordado este tema en muchas ocasiones, pero nunca de manera tan coherente. Y esto se aplica a innumerables ejemplos, en todo el mundo, donde Occidente primero provocó y hostigó brutalmente a países socialistas o comunistas, luego los acusó de crueldad y finalmente los „liberó“ en nombre de la libertad y la democracia, literalmente violando la voluntad de su gente. Todo esto para que el imperialismo europeo y norteamericano sobreviviera y prosperase.

Recordemos solo algunos ejemplos: la URSS, 1965 Indonesia, 1973 Chile, 2019 Bolivia. El mayor intento hasta la fecha es : desviar, desestabilizar y derrocar el enormemente exitoso sistema chino. Pero hay, por supuesto, innumerables otros ejemplos, en todos los rincones del mundo.

* *

Ron Unz, el editor de The Unz Review, escribió en su informe „American Pravda: Our Coronavirus Catastrophe as Bio-warfare Blowback?“, Recordando sus pensamientos, en 1999, cuando China protestó por el bombardeo de la OTAN a su embajada en Belgrado:

„Pero cuando consideré que el gobierno chino todavía negaba obstinadamente la realidad de su masacre de los estudiantes que protestaban en la Plaza Tiananmen una década antes, concluí que era de esperar un comportamiento irracional de los funcionarios de la República Popular China …“

Tales al menos fueron mis pensamientos al respecto hace más de dos décadas. Pero en los años que siguieron, mi comprensión del mundo y de muchos eventos fundamentales de la historia moderna sufrió las transformaciones radicales que describí en mi serie estadounidense Pravda. Y algunos de mis supuestos de la década de 1990 estaban entre ellos.

Considere, por ejemplo, la Masacre de la Plaza Tiananmen, que cada 4 de junio todavía evoca una ola anual de duras condenas en las páginas de noticias y opiniones de nuestros principales periódicos nacionales. Originalmente nunca había dudado de esos hechos, pero hace un año o dos me encontré con un breve artículo del periodista Jay Matthews titulado „El mito de Tiananmen“ que volcó por completo esa aparente realidad.

Según Matthews, la infame masacre probablemente nunca había sucedido, sino que era simplemente un artefacto mediático producido por confusos reporteros occidentales y propaganda deshonesta, una creencia errónea que rápidamente se había incrustado en nuestra historia estándar de los medios, repetida infinitamente por tantos periodistas ignorantes que todos ellos finalmente creyeron que era verdad. En cambio, lo más cerca que se pudo determinar, todos los estudiantes que protestaban habían salido de la Plaza Tiananmen pacíficamente, tal como lo había mantenido siempre el gobierno chino. De hecho, los principales periódicos como el New York Times y el Washington Post ocasionalmente reconocieron estos hechos a lo largo de los años, pero en forma general enterraron esas escasas aseveraciones tan profundas en sus historias que pocos lo notaron. Mientras tanto, el grueso de los principales medios de comunicación habían caído en un aparente engaño.

Matthews mismo había sido el Jefe de la Oficina de Beijing del Washington Post, cubriendo personalmente las protestas en ese momento, y su artículo apareció en Columbia Journalism Review, el lugar más prestigioso para la crítica de los medios „.

Además, lo que los principales medios de comunicación occidentales describían como un grupo de „luchadores por la libertad“ y „movimiento prodemocrático“ tenía un número sustancial de radicales en sus filas, incluso racistas, que protestaban contra la presencia de africanos negros. en los campus universitarios chinos. Exigieron una prohibición de sus relaciones con las mujeres chinas. Y fueron totalmente apoyados y al menos parcialmente financiados por Occidente, simplemente debido a su anticomunismo salvaje, agresivo y fundamentalista.

El gobierno chino ya ni siquiera quiere tocar este tema. Sienten que, frente a la masiva propaganda occidental, no pueden llevar a cabo su versión de la historia; en resumen, que han perdido la narrativa.

Ahora avance rápido hasta 2019 y 2020. Hong Kong. Una vez más, lo que estamos presenciando allí es un anticomunismo indignante y extremista. Los manifestantes fascistas que marchan, destruyen propiedades públicas y atacan a la policía, todos bajo banderas de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, son aclamados por los medios de comunicación occidentales como „activistas prodemocráticos“. Están atacando físicamente a los partidarios de Beijing. Se les paga, se glorifican. He hablado con ellos en muchas ocasiones. Están completamente, completamente lavados del cerebro. No saben nada de los hechos. Niegan los crímenes cometidos por los colonialistas británicos y estadounidenses. Admiran todo lo occidental y desprecian a su propio país.

Se le ha dicho a Occidente que los vea como „revolucionarios“. ¡Y los promueve como revolucionarios en todo el mundo!

Otro grupo desatado contra la China comunista, son los uiguren. Muchas de estas personas se han unido a organizaciones terroristas en Idlib, Siria, Indonesia y otros lugares. O más precisamente, fueron inyectados allí. ¿La razón? Para endurecerlos en los campos de batalla, para que algún día puedan regresar a China e intentar romper el comunismo, así como la „Iniciativa Belt and Road“ (BRI), el proyecto mamut más internacionalista de la Tierra. He cubierto sus actividades en Siria, Indonesia, Turquía y otros lugares. He escrito extensamente sobre las atrocidades que han estado cometiendo. Pero la propaganda anticomunista es a menudo demasiado masiva y demasiado „profesional“. Fabrica una „narrativa a prueba de balas“. ¡Representa a los uigures como las víctimas!

* *

Pregunte a los hombres y mujeres comunes de las calles de Londres, París o Nueva York, qué saben sobre la era de Stalin, o las hambrunas en los primeros años de la URSS, o en la China comunista.

El 99,99% no sabe nada. ¿Dónde tuvieron lugar estas hambrunas, o por qué? Pero están absolutamente seguros de que tuvieron lugar. Sin dudas, en absoluto. No hay dudas de que sucedieron „a causa del comunismo“. Los occidentales son intelectualmente obedientes, como las ovejas. La mayoría de ellos no cuestionan la propaganda desatada por su régimen. ¿Son realmente „libres“?

La hambruna en la Unión Soviética en realidad tuvo lugar porque el joven país revolucionario fue totalmente devastado por las invasiones occidentales y japonesas, que intentaron destruir y saquear el país. Invasiones británicas, francesas, estadounidenses, checas, polacas, alemanas y japonesas, por nombrar solo algunas.

Pero pregunte, por ejemplo, a los checos, cuánto saben sobre sus Legiones que controlaron el ferrocarril Transiberiano, en su camino desde Europa a Vladivostok. Saqueo, violación y asesinatos en masa. Lo intenté. Pregunté, en Praga y Pilsen.

Pensaban que era un lunático. Las Legiones son retratadas como heroicas, en sus libros de historia. Una narrativa a prueba de balas. No hay dudas allí.

¿Y el „estalinismo“? Este autor planea escribir mucho más sobre este tema. Pero aquí, solo en resumen: ¿qué tipo de país heredó realmente Stalin? Era un país completamente saqueado por invasores extranjeros, un país devastado por la guerra civil. Un país donde las fuerzas antirrevolucionarias han sido, hasta hace poco, financiadas por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y otros. Como resultado de esta brutal guerra civil desatada desde el extranjero, bandas criminales deambulaban por las vastas tierras y dentro de las ciudades.

Desde el principio, los comunistas rusos querían la paz, la hermandad de las naciones y el desarrollo pacífico de su pueblo. Escribí en 2017, en mi libro „Gran Revolución Socialista de Octubre. Impacto en el mundo y nacimiento del internacionalismo ”:

“Los revolucionarios querían poner fin a todas las guerras de inmediato. Los soldados rusos dejaron sus trincheras y abrazaron a sus enemigos. „¡Todos somos hermanos!“ ellos gritaron. “Nos vimos obligados a luchar entre nosotros por monarcas, sacerdotes y hombres de negocios despiadados. ¡Deberíamos luchar contra enemigos reales, no entre nosotros! ¡Proletariado del mundo, uníos! Pero los oficiales y comandantes occidentales estaban decididos: obligaron a sus hombres a regresar a las trincheras, acusándolos de traición, empujándolos a los campos de batalla.

Más significativamente, las innumerables invasiones extranjeras fueron abrumadoras tanto en las principales ciudades rusas como en el campo. Como siempre a lo largo de los siglos anteriores, los europeos nunca lo pensaron dos veces antes de ponerse sus botas militares en suelo ruso. En cierto modo, Rusia fue tratada y percibida como una nación ‚bárbara‘ que podría ser atacada, colonizada y saqueada a voluntad y sin mucha justificación, a diferencia de todas esas innumerables naciones desafortunadas en todo el mundo: ubicadas en América del Sur y Asia Central, en Medio Oriente, África, Asia y Oceanía. Muchos rusos parecían blancos, como europeos, pero para los occidentales, nunca fueron „suficientemente blancos“, nunca formaron parte de la cultura de los conquistadores y saqueadores. Rusia siempre tuvo su propia alma, su forma de pensar y sentir, su manera distinta de actuar y reaccionar „.

En mi libro, revisé las tácticas de subversión del imperialismo occidental y el anticomunismo militante:

“La esencia y la estrategia de la subversión imperialista occidental es esencialmente muy simple: identifique todos los puntos fuertes y débiles del país que intenta asesinar e intente comprender su ideología. Estudie y aprenda todo sobre su liderazgo progresivo: sus planes y todo lo que la revolución estaba tratando de hacer por las personas: como darles libertad, igualdad de derechos, mejor esperanza de vida, altos estándares de educación, atención médica, vivienda, infraestructura, artes y en general una calidad, una vida digna. Luego, ataque donde más le duela: use intervenciones directas, sabotaje, ataques terroristas o patrocine a grupos extremistas e incluso fundamentalistas religiosos, para difundir el miedo y la inseguridad para frenar el proceso de cambio social y crecimiento económico. Golpeó tan fuerte que en algún momento, el sistema revolucionario democrático tendrá que reaccionar, simplemente para proteger a su gente, sus logros e incluso sus vidas. Donde sea que Occidente trate de destruir un país socialista, ya sea Nicaragua o Afganistán en los años 80, primero apunta a hospitales y escuelas, para demoler los grandes logros sociales del gobierno y difundir la desesperación entre la población. Luego golpea aún más fuerte, para desencadenar una fuerte reacción contra gobierno, y luego declara inmediatamente: “¡Ves, esta es la verdadera cara del socialismo o comunismo! ¿Quieres una revolución? Bien: lo que obtienes en el paquete será esto: opresión, juicios políticos, gulags, falta de libertad e incluso algunas ejecuciones brutales! ” Utiliza ampliamente armas como la desinformación y la propaganda negativa,

… Tales tácticas horribles de Occidente, hirieron profundamente a la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no pudieron destruir el país „.

* *

La hambruna china tuvo lugar en parte porque durante la ocupación japonesa, el Ejército Imperial interrumpió los suministros de la cadena alimentaria, así como el sistema de agricultura, que se había formado y desarrollado a lo largo de miles de años. Japón estaba interesado en una sola cosa: cómo alimentar a sus tropas que ocupaban una gran parte de Asia.

En ambos casos, ¡la propaganda occidental hizo creer a la gente que la verdadera causa de la pérdida de vidas en Rusia y China era el comunismo! El lavado de cerebro ha sido tan exitoso que incluso en Rusia y China, millones de personas han sido completamente adoctrinadas por estas innumerables mentiras que salen de Occidente.

Pero pregunte en Londres, si la gente sabe algo sobre el hecho de que bajo la ocupación británica de la India, decenas de millones de personas murieron de hambre; víctimas de las hambrunas provocadas por Londres, por muchas razones, una de ellas es un intento de reducir la población. Más de 50 millones de indios, acumulativamente, murieron en estas hambrunas, entre 1769 y 1943, en la India administrada por los británicos.

¿Deberíamos, como resultado, prohibir el sistema político británico? Estoy convencido de que deberíamos! Pero eso no suele ser lo que exigen las personas del mundo, incluidas las víctimas de la barbarie colonialista británica.

Entonces, de vuelta al público británico o francés. ¿Qué saben sobre su pasado e incluso sobre su presente neocolonialista? Solo saben lo que se les ha ordenado creer. En resumen: no saben nada. Cero. Solo cuentos de hadas. Pero están convencidos de que están bien informados. Y que tienen derecho a dar una conferencia al mundo.

No saben absolutamente nada sobre la URSS y sobre China. No tienen idea de por qué Corea del Norte y Cuba están siendo demonizadas continuamente (como he mencionado, ambos, de la mano, liberaron a África del colonialismo occidental).

He vivido y trabajado en toda África, durante años, hecho películas y escrito innumerables ensayos. La participación cubana y norcoreana, enormemente positiva, internacionalista e indudablemente comunista, desde Namibia y Angola, desde Egipto hasta Mauricio, ha sido muy bien documentada. Pero dígalo en un café parisino o en un pub de Londres, y se quedará boquiabierto. Miradas en blanco, vacío.

Incluso esa „izquierda anticomunista“ compuesta por anarcosindicalistas y trotskistas (en su mayoría marcas británicas y estadounidenses de pseudo revolucionarios), no sabe nada, o no quiere saber nada, sobre el verdadero comunismo revolucionario.

* *

El 23 de abril de 2020, Brasil de Fato citó al viceministro venezolano Carlos Ron:

„Es muy interesante en la cultura norteamericana creer en el“ destino manifiesto „, pensar que tienen una misión mesiánica. Creen que su misión es acabar con el comunismo en América Latina, por lo que derrocarán a Venezuela, Cuba y todo lo que es rojo, porque todo lo que es rojo es comunista „.

En Indonesia, todo un estado religioso fallido, miserable y deprimente se basa en el dogma anticomunista. Nadie comprende claramente por qué son anticomunistas, pero cuanto más ignoran el tema, más agresivamente actúan; prohibiendo todos los conceptos y léxicos comunistas, construyendo ‚museos‘ anticomunistas y produciendo películas anticomunistas. Después de matar a millones de comunistas en nombre de Occidente, el anticomunismo se ha convertido en la esencia de su existencia. En el pasado incluso solían prohibir los idiomas chino y ruso. Todo para silenciar el pasado, cuando el presidente Sukarno y el PKI (Partido Comunista de Indonesia), antes del golpe de Estado de 1965 respaldado por Estados Unidos, estaban construyendo una gran nación progresista, socialista y no alineada.

De hecho, en gran parte del sudeste asiático, quizás la parte más grotescamente turbocapitalista del mundo, el comunismo ha sido prohibido, o al menos demonizado. El resultado: naciones confusas, consumistas, religiosas y pésimas. El Vietnam comunista es la estrella brillante, pero nunca se retrata como tal, definitivamente no en el extranjero.

* *

¡Celebremos el 150 cumpleaños de Vladimir Ilich Lenin!

Celebremoslo volviendo a visitar la historia y el presente.

El sistema político más brutal es el imperialismo occidental, el colonialismo. Ya ha asesinado a cientos de millones de personas en todo el mundo. Este hecho debe repetirse una y otra vez.

El objetivo de la propaganda occidental siempre ha sido equiparar el comunismo y el fascismo, los dos sistemas más antagónicos de la historia del mundo. Fue el sistema comunista soviético, que destrozó el nazismo, salvando al mundo, a un costo enorme de aproximadamente 25 millones de vidas humanas.

Solo el imperialismo occidental puede compararse con el nazismo alemán. Los dos están hechos de lo mismo.

Para mí, para muchos de nosotros, el comunismo significa la lucha perpetua contra el intervencionismo occidental, el colonialismo.

En este terrible momento de la historia humana, es importante comprender claramente esta realidad.

Si el comunismo fuera derrotado, sería el final de la lucha por la libertad. Solo el sistema comunista poderoso, centralizado e ideológicamente sólido puede luchar y liberar a la raza humana de los grilletes colonialistas, del capitalismo salvaje y una existencia nihilista vacía.

Los propagandistas te dicen mentiras locas, que el comunismo es anticuado y aburrido. No les creas: es el arreglo más optimista, todavía joven y optimista del mundo. Y a diferencia del imperialismo y el capitalismo, el comunismo está en constante evolución. No en Europa o Norteamérica, sino en el resto del mundo.

Basta con mirar a Occidente y sus colonias. Miren la miseria y las privaciones traídas a la humanidad por el opresivo régimen dictatorial occidental.

¡Feliz cumpleaños, camarada Lenin!

¡La lucha continúa!

