Deutsche Wohnen geht weiter in Berlin auf Einkaufstour und kauft unsere Stadt auf

https://aufstehenwohnenberlin.home.blog ……. Diese Häuser werden verkauft (Milieuschutz Ja / Nein) In Kreuzberg-Friedrichshain: • Dresdener Str. 15 (ja) • Falckensteinstr. 5, 7 und 41 (ja) • Manteuffelstr. 110 (ja) • Naunynstr. 86 (ja) • Oranienstr. 33 (ja) • Schlesische Str. 14 (ja) • Sorauer Str. 2 und 19 (ja) • Wrangelstr. 5 (ja) • Mainzer Str. 7 (nein) In Neukölln: • Maybachufer 6 (ja) Treptow-Köpenick: • Schnellerstr. 105 / Hainstr. 58 (ja) Tempelhof-Schöneberg: • Potsdamer Str. 169 (ja) Mitte: • Hochstädter Str. 2 (ja) • Kameruner Str. 39 (ja) Charlottenburg: • Niebuhrstr. 55 (nein) Zehlendorf: • Potsdamer Str. 1 (nein) • Teltower Damm 32 (nein) Reinickendorf: • Grindelwaldweg 13, 15 und 17 (nein) • Romanshorner Weg 20 und 20A (nein) Dresden: • Louisenstr. 95 (unbekannt) Potsdam: • Zeppelinstr. 141 (unbekannt)

Meldet Euch hier, damit wir uns vernetzen! Und hier eine gute Anleitung, wie Ihr Euch wehren könnt:

HIER ZUM LINK

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related