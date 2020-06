USA im Sommer 1917: Weißer Mob terrorisiert Afroamerikaner bei Unruhen in East St. Louis

Am 3. Juli 1917 tobte in East St. Louis, Illinois, anhaltende Gewalt, als weiße Mobs schwarze Bewohner angriffen und ihre Häuser und anderes Eigentum zerstörten. Der primäre Ausbruch von Gewalt begann am 2. Juli 1917, als weiße Bewohner von East St. Louis und anderen nahe gelegenen Gemeinden afroamerikanische Arbeiter überfielen, als sie während eines Schichtwechsels Fabriken verließen. Die Nationalgarde wurde gerufen, um die Gewalt zu unterdrücken, aber ihnen wurde befohlen, nicht auf weiße Randalierer zu schießen. Berichten zufolge schlossen sich einige Truppen den Mobs an, die auf die schwarze Gemeinschaft abzielten.

In den Jahren 1916 und 1917 zogen Tausende von Afroamerikanern auf der Suche nach Industriearbeit vom ländlichen Süden nach East St. Louis. Weiße Einwohner und politische Führer der Stadt versuchten, die Migration der Schwarzen zu unterbinden, und untersagten den Eisenbahnen, schwarze Menschen in die Region zu transportieren. Als diese Versuche fehlschlugen, setzten weiße Bewohner Gewalt ein, um die afroamerikanische Bevölkerung einzuschüchtern, zu vertreiben und zu zerstören.

„Zwischen dem 2. und 5. Juli 1917 wurden mindestens 39 und Schätzungen zufolge bis zu 200 afroamerikanische Männer, Frauen und Kinder erschossen, gehängt, zu Tode geschlagen oder lebendig verbrannt, nachdem sie in brennende Gebäude getrieben worden waren.

Die Unruhen verursachte Sachschäden in Höhe von mehr als 400.000 US-Dollar und veranlasste 6.000 Afroamerikaner – mehr als die Hälfte der afroamerikanischen Bevölkerung in East St. Louis – aus der Stadt zu fliehen. Während 105 Personen wegen des Aufstands angeklagt wurden, erhielt nur 20 Gefängnisstrafen für ihre Rolle bei der Ausübung extremer Gewalt und Morde. “

