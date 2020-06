Der Verrat der herrschenden Klasse – von Chris Hedges (Common Dreams)

Bei den Aufständen in den Straßen US-amerikanischer Städte geht es nicht nur um den mutwilligen Mord an einer weiteren farbigen Person durch die Polizei, sondern auch um einen hektischen Kampf, um die Macht über unser eigenes Leben zurückzugewinnen.

Dies geht viel weiter als die Brutalität der Polizei, eine tägliche Realität für diejenigen, die in unseren internen Kolonien gefangen sind, in denen jedes Jahr 1.100 Bürger von der Polizei ermordet werden, fast alle unbewaffnet. Die Aufstände werden auch durch die Beschlagnahme der institutionellen und strukturellen Mechanismen angeheizt, die einst eine Form der Gleichheit ermöglichten, die immer unvollkommen und immer von einem Animus gegenüber den Armen und Farbigen geprägt war.

Die Hälfte des Landes lebt in Armut oder in einer Kategorie, die als nahezu arm bezeichnet wird. Die Arbeiterklasse und die arbeitenden Armen werden aus dem Gesundheitssystem herausgepreist. Die Schulen bilden ihre Kinder nicht aus, die ohne ausreichende Nahrung und oft sauberes Wasser leben, wiederholt aus ihren Häusern vertrieben werden, ihre Versorgungsbetriebe abgeschaltet haben, keine Arbeit finden, durch die Bestrafung von Schulden verkrüppelt werden und mit der Pandemie überproportional sterben und den Preis zu bezahlen haben.

Sie erhalten die Nachricht, die die Oligarchen senden. Sie und ihre Kinder sind entbehrlich. Sie zählen nicht. Ihr Leben ist ohne Bedeutung, es sei denn, sie sind in einem Käfig eingesperrt, in dem ihre Körper bis zu 60.000 US-Dollar pro Jahr für die Vielzahl von Unternehmen generieren können, einschließlich gewinnorientierter medizinischer Dienstleistungen, Verpflegungsdienste, Geldtransferdienste, Kommissardienste, Telefondienste und Dienstleistungen,

Das Gefängnissystem ist eine milliardenschwere Industrie, in der Lobbyisten in den Hauptstädten der Bundesstaaten und in Washington dafür sorgen, dass diese Leichen in Käfigen bleiben oder kurz nach ihrer Freilassung wieder in Käfige gebracht werden. Die Neosklaverei in unseren Gefängnissen ist das Unternehmensmodell, das für die ganze USA vorgesehen ist.

–Chris Hedges, politischer Aktivist, Der Verrat der herrschenden Klasse, Gemeinsame Träume

