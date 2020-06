US-Militär zunehmend in den Konflikt um die Ermordung von George Floyd verwickelt

Das US-Militär wird zunehmend in die Reaktion auf weit verbreitete Proteste und Unruhen nach dem Tod von George Floyd hineingezogen , einem unbewaffneten schwarzen Mann, der in der Haft der Polizei von Minneapolis getötet wurde.

Während eines Gesprächs mit den Gouverneuren am Montag drängte US-Präsident Trump sie, gegen Demonstranten vorzugehen.

Eine mit dem Anruf vertraute Quelle sagte, Trump habe den Gouverneuren gesagt, sie sollten „dominieren“ und „Ihre Straßen zurücknehmen“. Eine andere Quelle sagte, Trump habe sie als Reaktion auf die Demonstrationen als zu „schwach“ geißelt.

Zu den Audiodaten des von mehreren Nachrichtenagenturen veröffentlichten Aufrufs gehörte auch US-Verteidigungsminister Mark Esper , der den Gouverneuren sagte, sie sollten „das Schlachtfeld dominieren“.

„Ich denke, je früher Sie das Schlachtfeld dominieren, desto schneller löst sich dies auf und wir können wieder zur richtigen Normalität zurückkehren“, sagte Esper während des Anrufs.

Nach dem Anruf sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, Trump plane, nicht näher bezeichnete „zusätzliche Bundesmittel“ zu verwenden, um auf Proteste zu reagieren, und eine „zentrale Kommandozentrale“ einzurichten, in der der Vorsitzende des Joint Chiefs, General Mark Milley, Verteidigungsminister Mark Esper, vertreten sein soll und Generalstaatsanwalt William Barr .

„Was der Präsident gesagt hat, ist, dass er mit Nationalgarde und Polizeipräsenz die Straßen dominieren will“, sagte McEnany gegenüber Reportern.

McEnanys Kommentare kommen, nachdem Trump im Gespräch mit den Gouverneuren des Bundesstaates sagte, er habe Milley für die Protestreaktion „verantwortlich“ gemacht.

Auf die Frage was Trump in seinen Kommentaren für die Stellung von Milley bedeutete, sagte McEnany, der Vier-Sterne-General Milley habe „genau über die Nationalgarde gesprochen, über die Effektivität und darüber, dass sie im ganzen Land mit großer Wirkung eingesetzt werden“ zeigen an, dass er das Gesicht der geordneten militärischen Antwort sein würde.

Aktivierungen der Nationalgarde: Gouverneure in 23 Bundesstaaten und im District of Columbia haben ihre Nationalgarden aktiviert, um auf die Unruhen zu reagieren.

Das National Guard Bureau teilte am Montag mit, dass 17.015 Gardisten aktiviert wurden, um auf die Proteste zu reagieren.

Fügen Sie das zu den Gardisten hinzu, die aktiviert wurden, um auf die Coronavirus-Pandemie zu reagieren, und das Büro sagt, dass derzeit in den Vereinigten Staaten 66.722 Truppen der Nationalgarde im Einsatz sind.

„Als uniformiertes Mitglied des US-Militärs bricht es mir das Herz, das Land, das ich liebe, unter solchen Schmerzen zu sehen“, twitterte General Joseph Lengyel , Chef des National Guard Bureau , am Montag . „Ihre Nationalgarde ist hier, um zu helfen, und wir werden so lange bleiben, wie wir gebraucht werden.“

In Minnesota gingen einige der mehr als 7.000 Gardisten am Montag nach Hause , sagte Generaladjutant der US-Nationalgarde von Minnesota, Generalmajor Jon Jensen.

Aufrufe zur Anwendung des Insurrection Act: US-Senator Tom Cotton (R-Ark.) sagte am Montag, dass Trump den Insurrection Act nutzen sollte, um US-Truppen in den Städten einzusetzen, die nach Floyds Tod von Protesten und Unruhen betroffen sind.

Während eines Interviews mit Fox News sagte Cotton: „Falls erforderlich, sollte der US-Präsident den Insurrection Act nutzen, um aktive Streitkräfte in diesen Städten einzusetzen, um unsere lokalen Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen und sicherzustellen, dass diese Gewalt heute Abend endet und nicht noch eine Nacht andauert.“

„Der Präsident kann sagen, dass die Gerechtigkeit in Übereinstimmung mit dem Gesetz für George Floyd erfolgt und wir immer das Recht auf friedliche Proteste respektieren… aber die Unruhen, die Anarchie und die Plünderungen enden heute Abend. Wenn die örtlichen Strafverfolgungsbehörden überfordert sind… lassen Sie uns sehen, wie diese Anarchisten reagieren, wenn sich die 101st Airborne auf der anderen Straßenseite befindet “, fügte Cotton hinzu.

