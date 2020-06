Black Lives Matter

Por favor, escuchen con mucha atención el discurso elocuente, honesto, contundente y eficazmente razonado de esta joven mujer negra. pic.twitter.com/B22bQS4Axs — Tania Valentina Díaz🏠😷 (@taniapsuv) June 1, 2020

Der Grund, warum hier Häuser brennen, ist nicht nur wegen unserem Bruder George Floyd, die Häuser brennen deswegen, weil wir hier in Minnesota den Menschen in New York, den Menschen in California, den Menschen in Memphis, den Menschen in der ganzen Nation sagen wollen: Genug ist genug!!!

Und wir sind nicht verantwortlich für die geistige Krankheit, die unsere Leute verseucht hat durch die Institutionen dieses Staates, durch die Regierung der USA und durch solche Leute, die die Macht in der Hand haben. Ich gebe einen Dreck auf diesen Scheiß. Denn das Ziel sollte sein, daß die Leute mit uns auf die Straße gehen und nach Gerechtigkeit rufen, die unsere Leute verdienen.

Wo war AutoZone (ein Geschäft, daß während der wütenden Reaktionen auf den Tod von George Floyd in Brand gesteckt wurde), als Philando Castile erschossen wurde (2016 tötete ein anderer Polizist aus Minnesota einen Afroamerikaner und sorgte landesweit für Schlagzeilen über Polizeibrutalität und Rassismus bei Polizeikräften. Der Polizist Jeronimo Yanez erschoss Philando Castile während einer Verkehrsbehinderung, während Castile den Anweisungen eines Polizisten folgte. Der Offizier, der Castile getötet hat, wurde wegen Totschlags und anderer strafrechtlicher Anklagen für nicht schuldig befunden). Philando Castile ist in einem Auto erschossen worden, das von der Industrie kommt, die von AutoZone repräsentiert wird. Wo waren sie???

Wenn Sie also nicht da draußen sind, um die Menschen zu verteidigen, greifen Sie uns nicht an, wenn die Jugend und andere, die frustriert sind, von Leuten, die Sie bezahlen, aufgehetzt werden.

Sie bezahlen die Anstifter dafür, dass sie da draußen unter unseren Leuten sind und Steine werfen, Glas zerbrechen und Gebäude verbrennen.

Die jungen Leute antworten darauf, sie sind wütend. Und es gibt einen einfachen Weg, das zu verhindern. Halten Sie die Polizisten auf. Klagen Sie die Polizei an. Klagen Sie alle Polizisten an.

Nicht nur einige, nicht nur hier in Minneapolis. Klagen Sie sie in jeder Stadt in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika an, wo sie unsere Leute ermorden.

Klagen Sie sie überall an. Das ist das, was wirklich zählt. Klagen Sie die Polizei an. Machen Sie Ihre Arbeit. Tun Sie das, was zu tun ist, um das umzusetzen was sie behaupten, was dieses Land repräsentieren sollte: „Das Land der Freiheit für alle“. (wobei dieser Satz, „das Land der Freiheit für alle“ mit einem ironischen Ton gesagt wurde). Es ist nicht frei für die Schwarzen und wir sind müde. Erzählen Sie uns nichts von den Plünderungen, Sie sind es, die geplündert haben. Die USA hat die Schwarzen geplündert. Die USA plünderte die Ureinwohner, als sie zum ersten Mal hierher kamen.

