Africa Day Benefit Concert At Home”. In support of food and health needs for children and families in Africa affected by the COVID-19 pandemic.

Performances:

Adekunle Gold; AKA; Afro B; Angelique Kidjo; Bebe Cool; Burna Boy; Busiswa; C4 Pedro; Davido; Diamond Platnumz; DJ Maphorisa & Kabza De Small; Fally Ipupa; Ismael Lo; Kida Kudz; Ladysmith Black Mambazo; M.anifest; Nandy; Ndlovu Youth Choir; Nasty C; Niniola; Rema; Reekado Banks; Salif Keita; Sauti Sol; Seun Kuti; Sho Madjozi; Stonebwoy; Teni; Tiwa Savage; Toofan; Yemi Alade

Special Appearances:

Anthony Hamilton; Falz; Fat Joe; French Montana; Irene Agbontaen; Ludacris; Masai Ujiri; Nomzamo Mbatha; Omari Hardwick; Pearl Thusi; Rotimi; Sean Paul; Serge Ibaka; Trevor Noah; Vanessa Mdee; Winston Duke; Yvonne Chaka Chaka.

