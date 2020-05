27.5.2020

Wenn unternehmerische Interessen das öffentliche Wohl dominieren, liegt grundsätzlich etwas im Argen: Ein Bericht von zwei NGOs zeigt auf, wie ein geplantes EU-Forschungsprojekt zur Pandemie-Prävention im Jahr 2018 von der Pharmaindustrie ausgebremst wurde.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/27cg

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related