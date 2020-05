„Keine Hysterie anstellen“: Lawrow zu US-Ausstieg aus Open-Skies-Vertrag (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20200526327213388-keine-hysterie-anstellen-lawrow-zu-us-ausstieg-aus-open-skies-vertrag/



Russland wird laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow keine Hysterie wegen des Austritts der USA aus dem Open-Skies-Vertrag veranstalten. Es werde weitere Schritte sorgfältig prüfen. Dies sagte er bei einer Pressekonferenz im Videoformat nach der Sitzung des Außenministerrates der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit.

„Wir werden keine Hysterie anstellen. Wir werden an die Analyse dieser Situation äußerst ausgewogen herangehen und uns dabei in erster Linie auf unsere nationalen Interessen und die Interessen unserer Verbündeten stützen, darunter vor allem der Republik Belarus, die im Rahmen dieses Abkommens zusammen mit uns eine Gruppe von Ländern bildet“, sagte Lawrow.

