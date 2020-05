Die Bundestagsabgeordnete der Linken und ehemalige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hält die Corona-Beschränkungen von Bund und Ländern im Prinzip für richtig.

Aber sie kritisiert die wirtschaftlichen Hilfen als unausgewogen.

Außerdem meldet Wagenknecht Zweifel an der Unabhängigkeit der Wissenschaft an.

weiterlesen hier:

https://www.rnd.de/politik/wagenknecht-nicht-alle-demonstranten-als-verschworungstheoretiker-beschimpfen-N6GXENZ5FZCG5F2JCCZ6ZMX2HI.html

