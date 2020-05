Wenn der chinesische Außenminister Wang Yi wie am Sonntag vor der Gefahr eines »neuen Kalten Krieges« gegen sein Land warnt, hat das genau diesen Hintergrund: Diesen »freien Westen« eint nur die Aggression des Imperialisten der potentiellen Beute gegenüber; und nur noch im Raubzug lassen sich Gemeinsamkeiten herstellen: als Räuber.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/379009.raubgemeinschaft.html

