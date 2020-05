RT-Doku: Der Kampf an der Corona-Front

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie tun die Mediziner alles, um Menschenleben zu retten. Viele Ärzte und Krankenschwestern riskieren aufgrund unzureichender persönlicher Schutzausrüstung ihr Leben und das ihrer Patienten. In einem Dokumentarfilm von Lidija Wassilewskaja teilen Ärzte und Krankenschwestern aus den USA, Italien und Russland ihre Geschichten, die wie Berichte von der Kriegsfront klingen. Sie erinnern an verstorbene Kollegen, erzählen von ihrem persönlichen Kampf gegen das Virus und bitten die Menschen, zu Hause zu bleiben und auf ihre Angehörigen aufzupassen.

