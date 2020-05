23.5.2020



Die Folgen der aktiven Deindustrialisierung Frankreichs zeigen sich in der Corona-Krise in Form von Knappheit an existenziellen Gütern wie Medikamenten, Beatmungsgeräten und Masken. Auch für andere Sektoren häufen sich die Forderungen nach einer Wende zu mehr Autonomie.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/meinung/102732-grosse-abwandern-industrie/

