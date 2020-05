London – In Großbritannien sind bislang 181 mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsdienstes National Health Service (NHS) gestorben. Wie Premierminister Boris Johnson heute im Parlament weiter mitteilte, kamen auch 131 infizierte Sozialarbeiter ums Leben.

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113066/SARS-CoV-2-181-Aerzte-und-Pflegekraefte-in-Grossbritannien-gestorben

https://www.telegraph.co.uk/news/0/nhs-workers-died-coronavirus-frontline-victims/

