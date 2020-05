Zunehmende Unzufriedenheit beim US-Militär (marxist.com)

https://www.marxist.com/the-growing-outbreak-of-discontent-in-the-us-military.htm

Die Coronavirus-Krise führt zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Streitkräfte. Dies ist eine besorgniserregende Entwicklung für die Kapitalistenklasse und ein Vorbote explosiver Entwicklungen.

Es ist ein bekanntes Merkmal der Revolutionsgeschichte, dass die einzelnen Soldaten und Seeleute, aus denen die Streitkräfte bestehen, von der übergeordneten Stimmung in der Gesellschaft betroffen sind und eine Schlüsselrolle im Klassenkampf spielen können. Die beengten Räume der Kriegsschiffe der Marine wurden mit „schwimmenden Fabriken“ verglichen, und angesichts des proletarischen Hintergrunds der meisten ihrer Besatzungen können diese Bedingungen einen heftigen Klassenhass hervorrufen.

Fügt man der bereits flüchtigen Mischung einen tödlichen Virus hinzu, und schon sind die Voraussetzungen für eine soziale Explosion geschaffen.

Ende März, nach einem Stopp in Hanoi, begann ein Ausbruch von COVID-19 die Besatzung des Superträgers der Nimitz-Klasse der US-Marine, der USS Theodore Roosevelt, massiv zu betreffen. Routinemäßige Sicherheitsmaßnahmen waren dem Virus auf einem Schiff mit 4.500 Seeleuten, die auf engstem Raum interagierten, nicht gewachsen. Bis zum 31. März hatten bis zu 200 Besatzungsmitglieder positiv auf COVID-19 getestet – eine Zahl, die sich in den folgenden Wochen weiter vervielfachen würde.

Angesichts einer verzweifelten Situation sandte Kapitän Brett Crozier, Kommandant des Schiffes, einen offenen Brief an das Department of the Navy, in dem er sie aufforderte, Quarantänemaßnahmen an Land zu genehmigen und die Mitglieder der Roosevelt, die an der Viruserkrankung betroffen waren, stärker zu unterstützen. Tatsächlich war die Roosevelt aufgrund der sich ausbreitenden Infektionen gezwungen gewesen, einen frühen Hafenbesuch an der US Naval Station in Guam zu machen. Der Brief wurde an die San Francisco Chronicle weitergegeben, was die Militärführer im Pentagon in Verlegenheit brachte und wütend machte.

Die Antwort der US-Marine war nicht hilfrecih. Am 2. April entließ Thomas Modly, der damalige amtierende Sekretär der Marine, Kapitän Brett Crozier vom Kommando des Flugzeugträgers und befahl ihm das Schiff zu verlassen. Es wurde ein Online- Video gepostet, in dem zu sehen war wie Crozier das Kriegsschiff verlässt. Die Besatzung des Flugzeugträgers steht an Deck und jubelt ihm zu und singt seinen Namen. Ein Offizier, der sich auf so hohem Niveau der Führung befindet, um sich für die Besatzung einzusetzt, ist für die Basis fast unbekannt. Dann flog Modly, der zuvor im Defense Business Board eines 42-Milliarden-Dollar-Beratungsunternehmens saß, tatsächlich den ganzen Weg nach Guam – zu einem Preis von 243.000 Dollar -, um die Besatzung persönlich zu beschimpfen und sie als „dumm“ und Captain Crozier zu bezeichnen „naiv.“ Seine mit Obszönitäten beladene Zurechtweisung wurde auch von Besatzungsmitgliedern durchgesickert.

Modly wurde von den Seeleuten trotzig belästigt, und nach dem anschließenden öffentlichen Aufschrei trat er am 7. April zurück. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels gab es über 1.100 positive Fälle von COVID-19 unter der Besatzung der Roosevelt – einschließlich Crozier selbst . Ein Besatzungsmitglied, ein Junior-Seemann, ist gestorben. Die Besatzung schmachtet weiterhin im Hafen, als Croziers schreckliche Vorhersage wahr wurde. Diese Saga übergeordneter Kommandeure, die die Warnungen der Menschen „vor Ort“ ignorieren, ist der militärischen Basis nur allzu vertraut.

Sinkende Moral, steigende Unzufriedenheit

Die öffentliche Zwischenrufe von Thomas Modly waren ein bedeutendes Ereignis. Egal wie unbeliebt der Anführer ist, die Mitglieder des Dienstes werden fast immer „da sitzen und es nehmen“, sowohl aus Gründen der Professionalität als auch aus Angst vor Bestrafung. Die Reaktion der Roosevelt-Besatzung spiegelt eine Randbevölkerung wider und liefert eine Momentaufnahme der wachsenden Unzufriedenheit unter den „besonderen Körpern bewaffneter Männer“ des US-Imperialismus.

Die nachlassende Moral war bereits ein Prozess, bevor die Pandemie ausbrach. Während die langsam brennenden ausländischen Interventionen, Stellvertreterkriege und trottenden imperialen Schachzüge der herrschenden Klasse der USA endlos anhalten, ist die Unterstützung für diese imperialistischen Unternehmungen in den Reihen gesunken. Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass 51% der Mitglieder des Militärdienstes das Militär verlassen wollten und nur 45% empfehlen würden, sich anderen anzuschließen. 64% der US- Veteranen sagen, dass die Kriege im Irak und in Afghanistan „es nicht wert“ waren. Immer mehr Veteranen und Mitglieder des aktiven Dienstes sprechen sich gegen die Kriege aus, und da sich in Afrika und anderswo neue Fronten im imperialistischen Schachspiel eröffnen, werden solche Vorfälle auf dem Roosevelt nur noch zunehmen.

Der amerikanische Imperialismus hat derzeit über 200.000 Soldaten in Übersee, die an rund 800 Stützpunkten stationiert sind. In normalen Zeiten gibt es täglich rund 5.260 Militärflüge. Dazu gehören Kampfeinsätze und Frachttransporte, aber auch Personalbewegungen. Dies sind wichtige Überträger für die weltweite Übertragung von Krankheiten – und ein wichtiger Faktor in der Klimakrise.

In der Tat kam ein erstaunlicher Bericht der Brown University zu dem Schluss:

„Seit dem Einmarsch in Afghanistan im Jahr 2001 hat das US-Militär 1.212 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Allein im Jahr 2017 summierten sich die CO2-Emissionen auf 59 Millionen Tonnen – mehr als in vielen Industrienationen, darunter Schweden und die Schweiz … Krieg und Vorbereitung darauf Das Verteidigungsministerium ist nicht nur der größte Energieverbraucher in den USA, sondern auch der weltweit größte institutionelle Erdölverbraucher. „

Zwar wurde befohlen, die meisten nicht wesentlichen und persönlichen Reisen zu stoppen, doch die derzeitige Anleitung setzt die für die Mission wesentlichen Operationen nicht aus. Es werden immer noch Flüge durchgeführt, und der Zustrom neuer Rekruten zu den Grundausbildungsbasen – neues Mahlgut für die Mühle – hat nicht aufgehört. Die Maschinerie des Imperialismus wächst weiter.

In einem anderen, weniger publizierten Vorfall haben Soldaten, die auf der Joint Base Lewis-McChord im US-Bundesstaat Washington stationiert waren, der Army Times mitgeteilt, dass sie immer noch gezwungen sind, PT, Formationen und Feldtraining durchzuführen – 20 bis ein Zelt vollgestopft -, was gegen die Abteilung verstößt der Verteidigungsrichtlinien. Die Aufmerksamkeit der Medien zwang die Einrichtung letztendlich dazu, das Training auszusetzen.

Die Kommentare von einfachen Soldaten und niedrigrangigen Offizieren, die im Artikel der Army Times vorgestellt wurden, zeigen die weit verbreitete Unzufriedenheit und Angst, die sich in den Reihen der Streitkräfte ausbreitet, weil die Militärführer nicht in der Lage sind, wirksame Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu ergreifen ::

„Hier draußen gibt es nicht viel Gesundheitsbewusstsein … Wir sind immer noch in Zelten mit Hunderten von Menschen vollgestopft, die in einem Abstand von 2 bis 3 Fuß voneinander schlafen … Verwenden Sie Latrinen ohne Handseifen.“ „Es ist kalt hier, also machen wir Layouts drinnen in geschlossenen Räumen, die eindeutig gegen die Empfehlung zur sozialen Distanzierung verstoßen.“ „Zwei meiner Soldaten hatten direkten Kontakt zu jemandem, dessen Ehepartner positiv getestet wurde und der wie gewohnt funktioniert.“ „[Militärführer] sind vor Unentschlossenheit gelähmt … So wenige Führer sind bereit, fundierte Entscheidungen mit gesundem Menschenverstand zu treffen, um das Risiko für Soldaten zu begrenzen … Sie bleiben stehen und hoffen, dass ein höheres Kommando die Entscheidung für sie trifft.“ „Ich habe meine Besorgnis gegenüber meiner Befehlskette zum Ausdruck gebracht, die meinen Rücken hat, aber sobald sie das [Bataillon-] Level erreicht hat, wird sie einfach beiseite geschoben.“

Der Artikel berichtete auch über den Fall einer Armee-Luftfahrtabteilung, die angewiesen wurde, COVID-19-Patienten in Krankenhäuser zu bringen, ohne Masken, Desinfektionsmittel oder medizinische Richtlinien zu erhalten:

„Anstelle von Masken wurde den Flugzeugbesatzungen gesagt, sie sollten einfach die Anzahl der Gespräche in der Nähe von Patienten begrenzen und die Fenster öffnen oder die Türen im Flug abnehmen“, sagte der Flieger. Es gibt auch keinen Plan, der Flugzeugbesatzungen unter Quarantäne stellen soll, wenn sie wiederholt transportiert werden Coronavirus-Patienten. „

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat das US-Verteidigungsministerium über 7.000 Infektionen bei seinem militärischen und zivilen Personal registriert. Während des gesamten Militärs werden die Mitglieder des Militärdienstes auf ihre Kasernen, Schlafsäle, Schiffe oder ihre eigenen Häuser beschränkt. Die Bereitstellungen wurden verlängert, und vorübergehende Dienstzuweisungen wurden abgebrochen, da die Stützpunkte erhöhte Gesundheitsvorkehrungen treffen – aber die Fälle nehmen weiter zu.

Klassenfehlerlinien aufgedeckt

Unter diesen Bedingungen der Funktionsstörung und Unzufriedenheit werden die Militärführer zweifellos vom jüngsten 45. Jahrestag des Falls von Saigon heimgesucht , der die Niederlage der USA in Vietnam inmitten weit verbreiteter Meutereien und des Widerstands der Soldaten markierte. Im Verlauf dieses Krieges dokumentierte das Pentagon eine halbe Million Fälle von Desertion und mindestens 900 Fälle von „Zerbrechen“ – das absichtliche Töten von Offizieren durch Soldaten.

Ganze Garnisonen mussten von der Militärpolizei entwaffnet werden, und der Bodenkrieg löste sich größtenteils auf, weil die Soldaten sich weigerten, Befehle zu befolgen, und sich aktiv gegen die Führung wehrten. Es war ein Beispiel dafür, wie die Streitkräfte unter bestimmten Umständen entlang der Klassengrenzen zusammenbrechen können, wenn Faktoren wie eine starke Antikriegsbewegung in der allgemeinen Bevölkerung in Verbindung mit hohen Sterblichkeitsraten und Wehrpflicht im Kampf vorhanden sind.

Infolgedessen zog das Pentagon bestimmte Schlussfolgerungen und das gesamte Militär wurde umstrukturiert, um eine Wiederholung dieser Ereignisse zu verhindern. Das Militär besteht nicht mehr aus Wehrpflichtigen, die meisten Kampfeinsätze werden von Spezialeinheiten oder Drohnen durchgeführt, und Informationen werden effektiv bereinigt und nicht öffentlich zugänglich gemacht. Trotz dieser Maßnahmen hat die Opposition der Servicemitglieder gegen die gegenwärtigen Kriege zugenommen, insbesondere unter Veteranen. Und obwohl es sich noch nicht dem Ausmaß der Unzufriedenheit in Vietnam annähert, ist die Revolution ein molekularer Prozess, und allmähliche Änderungen der Quantität können zu plötzlichen Qualitätsänderungen führen.

Trotz der Indoktrinationsmethoden des Militärs, die darauf abzielen, Soldaten mit einer Perspektive zu erfüllen, die sie von der allgemeinen Zivilbevölkerung unterscheidet, stammt die überwiegende Mehrheit der Basis der Streitkräfte aus der Arbeiterklasse. 62% der Teilnehmer stammen aus Haushalten, die weniger als 60.000 USD pro Jahr verdienen. 40% der US-Militärangehörigen sind nicht weiß, und nur 9% haben einen Bachelor- oder Associates-Abschluss, verglichen mit 45% in der Allgemeinbevölkerung.

In vielen Fällen werden Soldaten auf räuberischer Basis des „Armutsentwurfs“ rekrutiert, mit dem Versprechen eines stabilen Einkommens, von Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildungschancen und einer Flucht vor den Entbehrungen des Kapitalismus. Die Leere dieser Versprechen zeigt sich jedoch in der Häufigkeit von Obdachlosigkeit und psychischen Erkrankungen bei Veteranen.

Bei jedem vierten Militärdienstmitglied wurde eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Bei Veteranen ist dies nicht nur ein Ergebnis von PTBS. Es ist auch zu einem großen Teil ein Produkt der Verlockung aus ihrer vertrauten Umgebung und der aggressiven „Deklassierung“, die absichtlich von der gesamten Zivilbevölkerung entfremdet wurde, um zu effektiveren Kapitalgebern geformt zu werden.

Die Brutalität dieses imperialistischen Apparats verwandelt einige Menschen in Monster und andere in ausgebrannte Hülsen, die sich nicht an die sozialisierte Ausbeutung einer krisengeschüttelten kapitalistischen Wirtschaft anpassen können, wenn sie den Dienst verlassen. Dies ist nur eine weitere Möglichkeit, wie die Arbeiter, die Armen und die Jugend auf dem Altar kapitalistischer Profite geopfert werden – im In- und Ausland. Wenn man jedoch eine Lehre aus der revolutionären Geschichte der Welt im letzten Jahrhundert ziehen kann, dann sind alle Institutionen betroffen, sobald das Massenbewusstsein mit dem Geist der Revolution infiziert ist – und die Wetten sind geschlossen.

Eine Epoche der Weltrevolution

Immer wieder hat sich die revolutionäre Gärung in der Gesellschaft auf die Streitkräfte ausgeweitet, die sich mit Massenbewegungen identifizieren müssen, die sich aus Menschen zusammensetzen, mit denen sie aufgewachsen sind, ihren Familien, Freunden und Nachbarn. Insbesondere wenn sich die herrschende Klasse dazu entscheidet, auf einen sozialen Umbruch mit gewaltsamer Unterdrückung zu reagieren, kann dies der „Strohhalm brechen“, der einen vollständigen Zusammenbruch der Befehlskette hervorruft.

Dies zeigte sich im Arabischen Frühling 2011 in Tunesien und Ägypten, wo es weit verbreitete Berichte über Verbrüderungen zwischen den Reihen der Armee und den Menschen auf den Straßen gab. In vielen Fällen würde die Armee die Demonstranten vor Angriffen der Polizei schützen. Genau die gleichen Szenen wurden letztes Jahr in den revolutionären Massenbewegungen im Sudan und in Ecuador wiederholt .

Die herrschende Klasse ist sich mehr denn je des erhöhten Risikos offener Klassenkonflikte bewusst. Laut einem von der strategischen Beratungsfirma Maplecroft veröffentlichten „Political Risk Outlook“ erlebte ein Viertel der Länder auf der Erdoberfläche im vergangenen Jahr einen Anstieg von Unruhen, Massenprotesten und revolutionären Situationen. Die Zusammenfassung des Berichts endete mit der Beschreibung von 2019 als „neue Normalität“:

„Die aufgestaute Wut, die im vergangenen Jahr zu Straßenprotesten geführt hat, hat die meisten Regierungen überrascht. Die politischen Entscheidungsträger auf der ganzen Welt haben größtenteils mit begrenzten Zugeständnissen und einem Vorgehen der Sicherheitskräfte reagiert, ohne jedoch die zugrunde liegenden Ursachen anzugehen. Selbst wenn sie sofort angegangen werden, sind die meisten Beschwerden tief verwurzelt und es würde Jahre dauern, bis sie behoben sind. Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass 2019 ein Blitz in der Pfanne ist. Die nächsten 12 Monate werden wahrscheinlich mehr davon und Unternehmen hervorbringen und Investoren müssen lernen, sich an diese „neue Normalität“ anzupassen und mit ihr zu leben. „“

Bloomberg veröffentlichte kürzlich eine Stellungnahme unter der Überschrift: „Diese Pandemie wird zu sozialen Revolutionen führen“ als stumpfe Warnung an die herrschende Klasse, was nach Ablauf der Quarantänezeit auf sie wartet:

„Insbesondere verschärft COVID-19 die bereits bestehenden Ungleichheitsbedingungen, wo immer sie eintreten. In Kürze wird dies zu sozialen Unruhen führen, bis hin zu Aufständen und Revolutionen … hinter den Türen von Haushalten unter Quarantäne, in den sich verlängernden Reihen von Suppenküchen in Gefängnissen und Slums und Flüchtlingslager – wo immer Menschen schon vor dem Ausbruch hungrig, krank und besorgt waren – bauen sich Tragödien und Traumata auf. Auf die eine oder andere Weise wird dieser Druck ausbrechen. „

Dieser „Gebäudedruck“ beschränkt sich keineswegs auf die ärmsten Teile der Welt, die vom ausländischen Imperialismus unterdrückt werden. Das Pentagon prüft auch seine Möglichkeiten, um dem möglichen und unvermeidlichen Anstieg ziviler Unruhen in den USA angesichts der sich abzeichnenden depressionsähnlichen Szenarien entgegenzutreten. Es ist sogar die Rede davon , das nach dem Hurrikan Katrina verabschiedete Aufstandsgesetz zu aktivieren, damit die Streitkräfte die Ordnung in häuslichen Situationen, in denen der normale Betrieb der Strafverfolgungsbehörden zusammenbricht, direkt durchsetzen können.

Was bedeutet das alles für revolutionäre Sozialisten? Es ist eine Erinnerung daran, dass das kommende Jahrzehnt nicht mehr so ​​aussehen wird wie das Jahrzehnt nach der Krise von 2008. Wir können die Revolution nicht so behandeln, als ob sie ein Merkmal vergangener Perioden der Geschichte wäre. Wir leben heute in einer Epoche der Weltrevolution und müssen uns entsprechend vorbereiten, indem wir eine marxistische Führung aufbauen, die Wurzeln in der Arbeiterklasse schlagen und ein sozialistisches Programm so weit wie möglich – auch unter den Reihen des Militärs – in Vorbereitung übermitteln kann für die historischen Klassenkämpfe zu kommen.

