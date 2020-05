Trotz der COVID 19 Gefahr setzt das US-Militär die Kriegsübungen in Europa und im Pazifik fort und plant für 2021 weitere Militärmanöver – Von Ann Wright

Während der COVID-19-Pandemie wird das US-Militär nicht nur die größten maritimen Militärmanöver der Welt abhalten, Rim of the Pacific (RIMPAC) findet vom 17. bis 31. August 2020 vor Hawaii statt und bringt 26 Nationen und 25.000 Militärangehörige zusammen. Mit zu 50 Schiffen und U-Booten sowie Hunderten von Flugzeugen inmitten einer weltweiten COVID-19-Pandemie. Die US-Armee hat jedoch im Juni 2020 in Polen ein Kriegsspiel mit 6.000 Personen. Der Bundesstaat Hawaii verfügt über die strengsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des COVID-19-Virus. Für alle in Hawaii ankommenden Personen – zurückkehrende Einwohner sowie Besucher – ist eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Diese Quarantäne ist mindestens bis zum 30. Juni 2020 erforderlich .

Wenn dies nicht genug Militäreinsätze während einer Epidemie waren, bei der Personal auf 40 Schiffen der US-Marine mit dem hyperansteckenden COVID-19 infiziert war und Militärpersonal und deren Familien angewiesen wurden, nicht zu reisen, dann sind Pläne jetzt auch für die USA im in Vorbereitung. In weniger als einem Jahr plant das Militär in der Region Indopazifik – im Jahr 2021 bekannt als Defender 2021 , die US – Armee hat $ 364 Millionen dafür angesetzt, für Kriegsübungen im gesamten asiatischen und pazifischen Raum.

Der Dreh- und Angelpunkt für den Pazifik, auf englisch Pivot to the Pacific, der unter der Obama-Regierung und jetzt unter der Trump-Regierung begonnen wurde, spiegelt sich in einer US-amerikanischen Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) wider , die die Welt als „Großmachtwettbewerb statt Terrorismusbekämpfung“ betrachtet und in der sie ihre Strategie formuliert hat China als langfristigen strategischen Konkurrenten zu konfrontieren. “

In diesem Monat, im Mai 2020, unterstützte die US-Marine die „freie und offene Indopazifik“ -Politik des Pentagons, die darauf abzielte, Chinas Expansionismus im Südchinesischen Meer entgegenzuwirken und den Ideen der Fähigkeiten der Streitkräfte der US-Marine entgegenzuwirken. Dieses Manöver wurde wegen COVID-19 reduziert und man schickte mindestens sieben U-Boote , darunter alle vier in Guam stationierten Angriffs-U-Boote, mehrere in Hawaii ansässige Schiffe und die in San Diego ansässige USS Alexandria, in den Westpazifik, was die Pacific Fleet Submarine Force öffentlich bekannt gab: Danach führten die eingesetzten U-Booten führten „Notfallmaßnahmen“ durch.

Die Struktur der US-Streitkräfte im Pazifik wird geändert, um der von China wahrgenommenen Bedrohung durch die Nationale Verteidigungsstrategie gerecht zu werden, beginnend mit der Schaffung neuer Infanteriebataillone durch das US-Marinekorps, die kleiner sein werden, um den Expeditionskrieg der Marine zu unterstützen, und um ein Kampfkonzept zu unterstützen, das bekannt ist als Expeditionary Advanced Base Operations . Die US-Streitkräfte werden dezentralisiert und auf Inseln oder schwimmenden Lastkahnbasen über den Pazifik verteilt. Da das Marine Corps einen Großteil seiner traditionellen Ausrüstung und Einheiten eliminiert, planen die Marines, in Präzisionsfeuer mit großer Reichweite, Aufklärungs- und unbemannte Systeme zu investieren, um die Anzahl unbemannter Staffeln zu verdoppeln .

Um diese Strategieänderung zu bewirken , werden die Infanteriebataillone der Marine von 24 auf 21, die Artillerie-Batterien von zwei auf fünf, die Anzahl der Amphibienfahrzeugfirmen von sechs auf vier und die Jagdgeschwader F-35B und F-35C Lightning II werden ebenfall reduziert auf weniger d.h. von 16 auf 10 Flugzeuge pro Einheit. Das Marine Corps wird einige Bataillone außer Dienst stellen, Einheiten, die Brücken bauen und das Servicepersonal werden innerhalb von 10 Jahren um 12.000 Mann reduziert.

Die in Hawaii ansässige Einheit, die als Marine Littoral Regiment bezeichnet wird , wird voraussichtlich 1.800 bis 2.000 Marines haben, die hauptsächlich eines von drei Infanteriebataillonen auf der Kaneohe Marine Base bilden. Die meisten Unternehmen und Feuerbatterien, aus denen ein Küstenabwehrbataillon bestehen wird, werden von Einheiten stammen, die derzeit nicht in Hawaii stationiert sind.

Die III Marine Expeditionary Force mit Sitz in Okinawa, Japan, der wichtigsten Marineeinheit im pazifischen Raum, wird auf drei Marine-Küstenregimenter umgestellt, die für den Einsatz in umkämpften Seegebieten ausgebildet und ausgerüstet sind. Die Region wird auch drei Marineexpeditionseinheiten haben, die weltweit einsetzbar sind. Die beiden anderen Marineexpeditionstruppen werden die III MEF mit Streitkräften versorgen.

Die US-Militärkriegsspiele in Europa, Defender Europe 2020, laufen bereits mit Truppen und Ausrüstung, die in europäischen Häfen eintreffen, und werden etwa 340 Millionen US-Dollar kosten. Dies entspricht in etwa dem, was die US-Armee im GJ 21 für die pazifische Version des Defender und eine Reihe von Kriegsmanövern eingeplant hat. Defender 2020 wird vom 5. bis 19. Juni in Polen sein und im Trainingsgebiet Drawsko Pomorskie im Nordwesten Polens mit einem polnischen Flugbetrieb und einem Flussübergang in US-polnischer Division stattfinden.

Mehr als 6.000 US-amerikanische und polnische Soldaten werden an der Übung mit dem Namen Allied Spirit teilnehmen. Es war ursprünglich für Mai geplant und steht im Zusammenhang mit Defender-Europe 2020, der größten Übung der Armee in Europa seit Jahrzehnten. Defender-Europe wurde wegen der Pandemie weitgehend abgesagt.

Die US-Army in Europa plant in den kommenden Monaten zusätzliche Übungen, die sich auf die ursprünglich für Defender-Europe festgelegten Trainingsziele konzentrieren, einschließlich der Arbeit mit Ausrüstung aus vorpositionierten Beständen in Europa und der Durchführung von Flugoperationen auf dem Balkan und im Schwarzen Meer.

Im Geschäftsjahr 2020 wird die Armee eine kleinere Version von Defender Pacific durchführen, während Defender Europe mehr Investitionen und Konzentration erhalten wird . Aber dann werden Aufmerksamkeit und Dollars im GJ 21 auf den Pazifik übergehen. Defender Europe wird im GJ 21 zurückgefahren. Die Armee fordert nach Angaben der Armee nur 150 Millionen US-Dollar für die Durchführung der Übung in Europa.

Im Pazifik hat das US-Militär 85.000 Soldaten, die permanent in der indopazifischen Region stationiert sind, und erweitert seine langjährige Reihe von Übungen, die als Pacific Pathways bezeichnet werden, um die Zeit, in der sich Armeeeinheiten in Ländern in Asien und im Pazifik befinden, einschließlich auf den Philippinen und in Thailand , Malaysia, Indonesien und Brunei. Ein Divisionshauptquartier und mehrere Brigaden hätten ein Südchinesisches Meer-Szenario, in dem sie sich innerhalb von 30 bis 45 Tagen um das Südchinesische Meer und das Ostchinesische Meer befinden würden.

Im Jahr 2019 befanden sich Einheiten der US-Armee im Rahmen der Pacific Pathways-Übungen drei Monate bzw. vier Monate auf den Philippinen in Thailand. Die US-Armee ist im Gespräch mit der indischen Regierung über eine Erweiterung militärische Übungen von etwa nur ein paar hundert Personal für eine Dauer von bis zu sechs Monaten auf 2.500 bis die „gibt uns eine Präsenz in der Region mehr als auch ohne permanent dort zu sein,“ nach an die US-Armee des Pazifik kommandierenden Generals. Ausgehend von der größeren Übung werden kleinere Einheiten der US-Armee in Ländern wie Palau und Fidschi stationiert, um an Übungen oder anderen Schulungsveranstaltungen teilzunehmen.

Im Mai 2020 kündigte die australische Regierung an, dass eine verspätete sechsmonatige Rotation von 2.500 US-Marines zu einer Militärbasis in Darwin auf der strikten Einhaltung der COVID-19-Maßnahmen einschließlich einer 14-tägigen Quarantäne erfolgen wird. Die Marines sollten im April eintreffen, aber ihre Ankunft wurde im März wegen COVID-19 verschoben. Das abgelegene Northern Territory, das nur 30 COVID-19-Fälle registriert hatte, schloss im März seine Grenzen für internationale und zwischenstaatliche Besucher. Alle Ankommenden müssen nun 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden. Der Einsatz der US-Marine in Australien begann 2012 mit 250 Mitarbeitern und ist inzwischen auf 2.500 angewachsen.

Die gemeinsame US-Verteidigungsanlage Pine Gap , das US-Verteidigungsministerium und die CIA-Überwachungseinrichtung, die Luftangriffe auf der ganzen Welt lokalisiert und neben anderen militärischen und nachrichtendienstlichen Aufgaben auf Atomwaffen abzielt, passte auch ihre Richtlinien und Verfahren an die Einhaltung der COVID-19 der australischen Regierung an Beschränkungen.

Da das US-Militär seine Präsenz in Asien und im Pazifik ausweitet, wird es nicht nach Wuhan in China zurückkehren. Im Oktober 2019 schickte das Pentagon 17 Teams mit mehr als 280 Athleten und anderen Mitarbeitern zu den Military World Games nach Wuhan, China . Über 100 Nationen schickten im Oktober 2019 insgesamt 10.000 Militärangehörige nach Wuhan. Die Anwesenheit eines großen US-Militärkontingents in Wuhan wenige Monate vor dem Ausbruch des COVID-19 in Wuhan im Dezember 2019 führte zu einer Theorie einiger chinesischer Beamter dass das US-Militär irgendwie an dem Ausbruch beteiligt war. Eine Theorie, die jetzt von der Trump-Regierung und ihren Verbündeten im Kongress und in den Medien genutzt wurde, um offen zu spekulieren, dass die Chinesen das Virus absichtlich zur Infektion auf der ganzen Welt verwendeten. Dies wird damit zugleich zur Begründung für den Aufbau des US-Militärs im pazifischen Raum.

Ann Wright ist eine 29-jährige Veteranin der US Army / Army Reserves, pensioniert Oberst der US-Armee und pensionierte Beamtin des US-Außenministeriums, die für ihre ausgesprochene Opposition gegen den Irak-Krieg bekannt ist. Sie erhielt 1997 den State Department Award für Heroismus, nachdem sie bei der Evakuierung von mehreren Tausend ( mehr … ) geholfen hatte.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related