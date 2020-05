Frankreich: 17 Schulen müssen wieder schließen (Video) RT Deutsch

Kaum geöffnet, ist auch schon wieder Schluß: In Frankreich hat die Wiedereröffnung der Schulen einen Rückschlag erlitten. Nach Fällen von Covid-19 mussten gleich 17 von ihnen nach wenigen Tagen Unterricht wieder geschlossen werden.

Wo genau die Übertragungen stattgefunden haben, ist bisher noch unklar. Lehrer und Eltern haben frühzeitig vor einem solchen Szenario gewarnt. In der vergangenen Woche registrierte Frankreich zudem das erste Kind, dass durch eine Komplikation im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben ist.

Die Symptome ähneln dem Kawasaki-Syndrom und treten mittlerweile weltweit auf. Seit Anfang März wurden in Frankreich bereits über 100 Fälle gemeldet.

Siehe Video-Bericht: https://deutsch.rt.com/europa/102650-frankreich-17-schulen-muessen-wieder-schliessen/

Dazu auch: Wie Kawasaki- oder Schocksyndrom Komplikationen bei Kindern geben Rätsel auf

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related