16.800 Tote, und die Zahl steigt schnell. Präsident Bolsonaro weigert sich dennoch, den Kampf gegen das Coronavirus aufzunehmen. Vom Chaos, das er anrichtet, könnte er sogar profitieren. Thomas Milz aus Rio de Janeiro.

weiterlesen hier:

https://www.dw.com/de/brasilien-steht-vor-der-corona-katastrophe/a-53489439

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related