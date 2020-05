Wie das Coronavirus meinem Großvater das Leben nahm – Bericht einer Internistin aus New York City

Als Internist im ersten Jahr in New York ist der physische und emotionale Tribut, den dies für mich bedeutet, nicht messbar. Mein Chefarzt erinnert mich an jemanden, der ein Schlachtfeld befehligt: ​​meine „verbündeten“ Bewohner, Ärzte, die verschiedene Fachgebiete ausgewählt haben, aber jetzt in meiner Station eingesetzt sind, „Koalitionsärzte“, Studenten, die vorzeitig ihren Abschluss gemacht haben, um uns zu helfen. Die Medizin wurde durch Kriegsrhetorik ersetzt. Im Gegensatz zum Krieg ist die Medizin jedoch kein Weg, auf dem irgendjemand von uns jemals erwartet hätte, sein Leben zu verlieren.

Es ist nicht nur surreal, an vorderster Front einer globalen Pandemie in einem Tertiärzentrum in einer der bevölkerungsreichsten Städte der Welt zu stehen. Es ist gruselig. Nicht die Art von Angst, die man bekommt, wenn man im Supermarkt kaum noch Lebensmittel bekommt. Ich hatte Angst vor möglicher Ansteckung, bei Kranken mit denen ich in Kontakt kam, Angst, dass meine Maske nicht richtig auf mein Gesicht passt, Angst, dass ich sie versehentlich mit schmutzigen Handschuhen berühren würde. Mein Gesicht tut weh, wenn ich 13 Stunden am Tag eine Maske trage. Mein Kopf tut weh, weil ich versucht habe, eine Maske im Chaos der Menschen zu finden, die verzweifelt danach suchen.

Eines Morgens ging ich in eine Schicht und bekam einen Militärkleidungsstück, einen sogenannten Yankee- Poncho als Schutzkleidung. „Behandeln Sie ihn wie Gold“, sagte ein Krankenhausverwalter auf einer wöchentlichen COVID-Konferenz. Ich kann nicht zur Arbeit kommen, ohne um mein Leben zu fürchten.

In meinem eigenen Krankenhaus befindet sich eine Krankenschwester, mit der ich vor einigen Wochen zusammengearbeitet habe, auf unserer Intensivstation in einem kritischen Zustand. Dennoch entlassen Krankenhäuser Mitarbeiter, wenn man sich kritisch äussert; Krankenschwestern bekommen Zwangsurlaub Urlaub, weil sie ihre eigene Schutzausrüstung mitgebracht haben , und Ärzte erleben, dass ihre Zuschlagszahlungen gekürzt wird. Heroische Rhetorik bedeutet nichts, wenn Sie schlechter behandelt werden als ein Übeltäter.

Als die Zahl der Todesopfer weiter anstieg, nahm ich mir ein paar Sekunden Zeit, um die Hände meiner Patienten zu halten, wenn sie sich dem Tod näherten. Ich schließe die Augen und stehe schweigend bei dem Patienten, weil wir im Chaos so desensibilisiert werden. Ein morgiger Tag ist nie versprochen.

Ein paar Tage später bekam ich Fieber und Schüttelfrost. Ich befand mich in einem Zustand tiefer Verweigerung. Aber dies könnte zweifellos eine Überraschung sein, wenn Sie nur einen Yankee-Poncho bekommen und in den Krieg geschickt werden.

Schlimmer noch, ich konnte meinen Großvater mit dem ich zusammenlebe heftig husten hören. Was ist mit seiner Sauerstoff-Sättigung? Wie atmet er? Dies sind Fragen, die ich vor einigen Wochen noch über Fremde gestellt habe und über die ich jetzt nicht mehr nachdenken konnte, als ich ihn in die Notaufnahme brachte.

Einer der Schrecken, während dieser Zeit im Krankenhaus zu liegen, ist, dass keine Familienmitglieder an Ihrer Seite sein können. Medizinische Mitarbeiter sind so dünn gestreckt, dass es nicht genug gibt, um sich um alle zu kümmern. Die Versorgung jedes Patienten wird unweigerlich beeinträchtigt .

Tag für Tag sah ich meinen Großvater über FaceTime. Ehrlich gesagt fühlte ich mich gesegnet, ihn überhaupt sehen zu können. Ich habe ihn gesehen, und er hat mich gesehen, auch wenn es nür über einen 5-Zoll-Bildschirm ging. Diese Bildschirm war unsere Lebensader.

Einer der Anrufe, vor denen Sie sich als Arzt fürchten, ist, einem Familienmitglied zu sagen, dass sein geliebter Mensch im Sterben liegt. Das war der Anruf, den ich erhielt, als mein Großvater im Sterben lag. Wir gewöhnen uns daran, als Kliniker anzurufen, aber wir erwarten nie, dass wir einen solchen Anruf selbst bekommen.

Ich fühlte nach seinem Puls. Langsam aber schwach. Als Arzt werden Sie mit der Zeit desensibilisiert. Sie denken verzweifelt an die nächsten Schritte, die das Leben dieses Körpers retten, bis Sie erkennen, dass dieser Körper jemand ist, den Sie kennen.

Der Tod hier in dieser Zeit hat keine Würde. Ich habe in meiner Karriere viel von meinem Beruf erlebt. Aber dieser Moment fühlt sich besonders brutal an. Patienten dürfen keine Besucher haben und sterben oft ängstlich. Jemand wird immer schwächer, jemand stirbt und du gehst, um das nächste Leben zu retten.

Ein paar Tage später bereitete ich mich darauf vor, wieder zur Arbeit zu gehen. Ich dachte an all die Patienten, die ich wegen COVID behandelt hatte, und hätte nie gedacht, dass mein Großvater einer davon sein würde. Als ich gegen 19 Uhr zur Arbeit ging, hörte ich die Geräusche von Menschen, die draußen jubelten. In diesem Moment war ich kein Held. Ich hatte gerade einen Krieg verloren. Und zurück ging ich zu dem Schlachtfeld, das meine Familie für immer verändert hatte.

Die Gesellschaft muss Energie umleiten, um die Kämpfe der Arbeiter zu lindern, anstatt sie zu verherrlichen. Die Regierung geriet ins Stocken, aber es sind Anwälte der Gemeinschaft und Organisatoren von Basis-Kampagnen, die reproduzierbare Veränderungen bewirken. Tatsache ist, dass im Moment niemand ein Held sein will. Wir wollen nur leben, um einen anderen Tag zu sehen.

Zaki Y. Azam ist Internistin.

Quelle:

https://www.kevinmd.com/blog/2020/05/how-coronavirus-took-my-grandfathers-life.html

https://www.kevinmd.com/blog/category/conditions

