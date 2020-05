US-Militärplaner raten zu erweitertem psychologischen Online-Krieg gegen China (Mint Press News)

Noch vor drei Jahren hatten die Amerikaner eine neutrale Sicht auf China (und vor neun Jahren war die Atmosphäre gut). Heute zeigen dieselben Umfragen, dass 66 Prozent der US-Amerikaner das Land nicht mögen.

Von Alan Macleod – 18. Mai 2020

Quell-URL: MintPress



Während das US-Militär seine Aufmerksamkeit vom Nahen Osten auf Konflikte mit Russland und China lenkt, raten US-amerikanische Kriegsplaner den Vereinigten Staaten, ihre eigenen Online-Operationen gegen Peking erheblich auszubauen.

Ein neuer Bericht der Financial Times beschreibt, wie man in Washington einen neuen Kalten Krieg mit China plant, und beschreibt ihn weniger als den dritten Weltkrieg als vielmehr als „sich gegenseitig unter dem Tisch treten“. Letzte Woche sagte General Richard Clarke, Leiter des Special Operations Command, dass die vom Militär in Afghanistan durchgeführten „Kill-Capture-Missionen“ für diesen neuen Konflikt ungeeignet seien und Special Operations stattdessen auf Cyber-Einfluss-Kampagnen hinarbeiten müssen.

Der Militäranalyst David Maxwell, selbst ein ehemaliger Special Ops-Soldat, plädierte für einen weit verbreiteten Kulturkrieg, zu dem auch das Pentagon gehören würde, das sogenannte „taiwanesische Tom Clancy“ -Romane in Auftrag gab, um China zu dämonisieren und seine Bürger zu demoralisieren, und argumentierte, Washington solle „Waffen“ einsetzen gegen die Chinas Ein-Kind-Politik, indem sie die Chinesen mit Geschichten über den Kriegstod ihrer einzigen Kinder und damit ihrer Blutlinie bombardiert.

Während des ersten Kalten Krieges gegen die Sowjetunion wurde eine nicht unähnliche Taktik angewandt, bei der die CIA ein riesiges Netzwerk von Künstlern, Schriftstellern und Denkern sponserte, um liberale und sozialdemokratische Kritik an der UdSSR zu fördern, ohne dass dies der Öffentlichkeit bekannt war, und manchmal auch. sogar die Künstler selbst.

Herstellungserlaubnis



Innerhalb weniger Monate hat die Trump-Regierung Chinas Reaktion auf die COVID-19-Pandemie nicht mehr gelobt, sondern sie für den Ausbruch verantwortlich gemacht und sogar vorgeschlagen, Reparationen für ihre angebliche Nachlässigkeit zu zahlen. Noch vor drei Jahren hatten die US-Amerikaner eine neutrale Sicht auf China (und vor neun Jahren war die Atmosphäre gut). Dieselben Umfragen zeigen heute, dass 66 Prozent der US-Amerikaner China nicht mögen, nur 26 Prozent vertreten eine positive Meinung über das Land. Über vier von fünf Menschen unterstützen im Wesentlichen einen umfassenden Wirtschaftskrieg mit Peking, den der US-Präsident letzte Woche loszubrechen drohte.

Die Unternehmenspresse leistet ebenfalls ihren Beitrag und bezeichnet China ständig als autoritäre Bedrohung für die Vereinigten Staaten und nicht als neutrale Kraft oder sogar als potenziellen Verbündeten, was zu einer Zunahme antichinesischer rassistischer Angriffe im eigenen Land führt.

Umrüstung auf einen interkontinentalen Krieg



Obwohl Analysten lange davor gewarnt haben, dass die USA in heißen Kriegssimulationen mit China oder sogar Russland ihren „Arsch versohlt bekommen“, ist nicht klar, ob dies eine nüchterne Einschätzung oder ein eigennütziger Versuch ist, Militärausgaben massiv zu erhöhen. Im Jahr 2002 führten die USA eine Kriegsspiel-Invasion im Irak durch, bei der sie von Generalleutnant Paul Van Riper, der die irakischen Streitkräfte befehligte, katastrophal besiegt wurden, was dazu führte, dass das gesamte Experiment mitten in der Übung eingestellt wurde. Die anschließende Invasion wurde jedoch ohne massiven Verlust US-amerikanischer Leben durchgeführt.

Der kürzlich veröffentlichte Pentagon-Haushaltsantrag für 2021 macht deutlich, dass die Vereinigten Staaten auf einen möglichen Interkontinentalkrieg mit China und / oder Russland umrüsten. Es fordert 705 Milliarden US-Dollar, um „den Fokus von den Kriegen im Irak und in Afghanistan zu verlagern und die Waffenarten, mit denen Atomgiganten wie Russland und China konfrontiert werden könnten, stärker in den Vordergrund zu rücken“, und stellt fest, dass „fortschrittlichere High-End-Waffen erforderlich sind“ Systeme, die einen erhöhten Abstand, eine erhöhte Letalität und ein autonomes Ziel für die Beschäftigung gegen Bedrohungen durch Gleichaltrige in einem umstritteneren Umfeld bieten. “ Das Militär hat kürzlich die erste Charge von Atomsprengköpfen mit geringer Ausbeute erhalten, von denen Experten der Meinung sind, dass sie die Grenze zwischen konventionellen und nuklearen Konflikten verwischen, was ein umfassendes Beispiel für letztere weitaus wahrscheinlicher macht.

Eine überparteiliche Angelegenheit



Es gab keinen bedeutendenWiderstand seitens der Demokraten. In der Tat hat das Team von Joe Biden vorgeschlagen, dass sich die gesamte Industriepolitik der Vereinigten Staaten auf den „Wettbewerb mit China“ konzentrieren sollte und dass ihre „oberste Priorität“ darin bestehen sollte, sich mit der angeblichen Bedrohung zu befassen, die Peking darstellt. Der frühere US-Vizepräsident hat Trump auch von rechtswegen China angegriffen und versucht, Trump als ein Werkzeug Pekings zu präsentieren, was daran erinnert, wie Clinton ihn 2016 als Kreml-Aktivposten darstellte. (Der Spitzenreiter des der Green Party im US-Präsidentschaftswahlkampf, Howie Hawkins, hat versprochen, das Militärbudget um 75 Prozent zu kürzen und die USA einseitig zu demilitarisieren).

Dennoch gibt es nur wenige Stimmen, die Besorgnis über ein neues Wettrüsten hervorrufen. Der Veteran der Deproliferation, Andrew Feinstein, ist eine Ausnahme und sagt:

„Unsere Regierungen geben jedes Jahr über 1,75 Billionen Dollar für Kriege, Waffen und Konflikte aus. Wenn wir diese Art von Ressourcen einsetzen könnten, um die Coronavirus-Krise zu bewältigen, die wir derzeit durchleben, stellen Sie sich vor, was wir sonst noch tun könnten. Stellen Sie sich vor, wie wir die Klimakrise bekämpfen könnten, wie wir die globale Armut und Ungleichheit bekämpfen könnten. Unsere Priorität sollte niemals Krieg sein; Unsere Prioritäten müssen die öffentliche Gesundheit, die Umwelt und das Wohlergehen der Menschen sein. “

Wenn die Regierung jedoch einen neuen psychologischen Krieg gegen China beginnen will, ist es unwahrscheinlich, dass Antikriegsstimmen wie die von Feinstein in der Mainstream-Presse der USA eine große Rolle spielen werden.

