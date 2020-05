Der Iran schickt Kraftstofflieferungen nach Venezuela und schwört „entscheidende Reaktion“ auf US-Bedrohungen gegen iranische Tanker (venezuelanalysis.com)

US-Sanktionen haben in der karibischen Nation zu schwerwiegenden Kraftstoffmängeln geführt.

Teheran hat Washington offiziell vor Drohungen gegen fünf seiner Tanker gewarnt, die derzeit auf dem Weg nach Venezuela sind.

Am Sonntag bestellte der iranische Außenminister den Schweizer Botschafter ein, der die Interessen der USA in Teheran vertritt, und versprach, dass jede feindliche Aktion mit einer „schnellen und entschlossenen Antwort“ beantwortet werde.

Die Schiffe, die vom iranischen Hafen Bandar Abbas aus in See stechen, befördern Berichten zufolge Benzin und andere Produkte für mindestens 45,5 Millionen US-Dollar . Einer der Tanker, Clavel, ist derzeit nach Angaben von Tracking-Websites mit Kurs durch das westliche Mittelmeer unterwegs.

Letzte Woche berichtete Reuters, dass die US-Behörden über die Treibstofflieferungen des Iran nach Venezuela nachdenken.

Die Trump-Regierung hat Venezuela mit erdrückenden Wirtschaftssanktionen ins Visier genommen, darunter ein Ölembargo, das die Treibstoffexporte in das karibische Land blockiert, sowie ein generelles Verbot des Handels mit venezolanischen staatlichen Stellen.

In den letzten Monaten hat das US-Finanzministerium zwei Tochterunternehmen des russischen Energieriesen Rosneft, der neben der Lieferung von Diesel und Benzin bis zu 60 Prozent der venezolanischen Rohölproduktion befördert hatte, sekundäre Sanktionen auferlegt .

Nach dem Rückzug von Rosneft aus Venezuela hat Teheran Maßnahmen ergriffen, um Kraftstoff und technische Unterstützung bei der Reparatur der größten Raffinerie Venezuelas bereitzustellen , die seit den landesweiten Stromausfällen im letzten Jahr offline war . Die Trump-Regierung hat den Iran ebenfalls wegen seines technischen Luftkorridors nach Venezuela bedroht und andere Länder aufgefordert, die iranischen Überflugrechte auszusetzen.

Venezuela leidet derzeit unter einer weit verbreiteten Benzinknappheit.

Die iranischen Tanker bereiten sich darauf vor, den Atlantik zu überqueren, während Washington seine Marinepräsenz in der Karibik eskaliert.

Im vergangenen Monat mobilisierte Trump mehrere Zerstörer der US-Marine und andere Marinekräfte in die Karibik im Rahmen einer „ Anti-Drogen “ -Operation gegen Venezuela, die seit dem Einmarsch in Panama 1989 als einer der größten US-Militäreinsätze in der Region gilt.

Als Reaktion auf die Drohungen der USA sandte Teheran auch einen Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in dem er „Bestrebungen der USA beim Einsatz seiner Marine in der Karibik anprangerte, um einzugreifen und die Übertragung des iranischen Treibstoffs nach Venezuela zu stören“.

Nach dem einseitigen Rückzug aus dem Atomabkommen der JCPOA hat die Trump-Regierung verheerende Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt, die sie im Zuge der COVID-19-Pandemie nochmals verschärft hat.

Eine wachsende Gruppe multilateraler Gremien hat die Aufhebung von US-Zwangsmaßnahmen gefordert, die die Pandemie-Reaktionen in Venezuela, im Iran und in anderen Ländern lähmen.