RT-Doku zu COVID-19: Die Überlebenden – Allesamt junge Menschen, die nicht in die typische Coronavirus-Hochrisikokategorie fallen.

Die RT-Korrespondentin Marina Kosareva hat die Geschichten von vier COVID-19-Überlebenden aus Spanien, Russland, Großbritannien und den USA zusammengetragen. Allesamt junge Menschen, die nicht in die typische Coronavirus-Hochrisikokategorie fallen.

Dennoch erkrankten sie, litten körperlich und durchlebten einen Sturm von Emotionen: Angst, Verzweiflung, Hoffnung und schließlich Erleichterung. Ihre Symptome und Erfahrungen mögen sich etwas unterscheiden, doch sie alle haben das Trauma erlebt, mit dem viele Menschen rund um den Globus konfrontiert sind.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related