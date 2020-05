Auf den ersten Blick kann es jeden treffen. Aber bei genauerem Hinsehen infizieren sich jene Menschen, die sich den Luxus eines Homeoffice nicht leisten können, häufiger mit dem Coronavirus. Und in den meisten Fällen gehören diese der unteren sozialen Schicht an.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/26zv

