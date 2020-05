Wut in Frankreich: Klinikpersonal fordert bessere Löhne und mehr Mittel für Gesundheitswesen (RT Deutsch)

Das ist eben Frankreich: Da steht der Kampf gegen das soziale Unrecht im Mittelpunkt!

(…) Zudem rufen die Organisatoren der Bewegung dazu auf, schnellstmöglich eine zentrale nationale Initiative der großen Gewerkschaften, Verbände und Parteien zu gründen. (…)

Am Donnerstag gingen Angestellte des Robert-Debré-Krankenhauses in Paris auf die Straße. Sie fordern eine gerechtere Bezahlung und mehr Mittel für die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Mit Prämien und Medaillen wollen sie sich nicht abspeisen lassen.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/273d

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related