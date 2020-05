Corona-Impfstoff als Allgemeingut: Genau das sollte weltweit gefordert werden!

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Versuche verurteilt, eigennützige Interessen bei der Entwicklung des Impfstoffs gegen Covid-19 zu verfolgen.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/CwJ3

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related