Corona-Sanktionen gegen China auf dem Weg? (Telepolis)

Republikaner wollen China sanktionieren. Umfrage: Anti-China-Stimmung war noch nie so groß in den USA. Trump erwägt Abbruch der Beziehungen

Sanktionen sind seit Jahren das außenpolitische Instrument der ersten Wahl der USA. Die Trump-Regierung hat allein letztes Jahr 82 Sanktionen angekündigt – ein bisheriger Rekord – , nicht zuletzt um „Stärke zu zeigen“. Und jüngst hat Präsident Trump etwa die Sanktionen gegen Huawei um ein weiteres Jahr verlängert. Bald dürfte die nächste gegen China kommen. Trump stellte am Donnerstag einen „Abbruch der gesamten Beziehungen“ mit China in den Raum.

https://www.heise.de/tp/features/Corona-Sanktionen-gegen-China-auf-dem-Weg-4721874.html?seite=all

