Defender Europe 2020 Plus. Das US-Großmanöver wird fortgesetzt! (Telepolis)

Zumindest Allied Spirit XI soll im Juni 2020 ungeachtet der Umstände durchgezogen werden – auch die Durchführung weiterer mit Defender 2020 in Verbindung stehender Manöver wurde von der U.S. Army Europe angekündigt. Auch über das der Übung zugrundeliegende Szenario ist inzwischen ein wenig mehr bekannt, wobei die neuen Informationen im Wesentlichen bestätigen, was ohnehin bereits auf der Hand lag: Dass das Manöver gegen Russland gerichtet ist.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.heise.de/tp/features/Defender-Europe-2020-Plus-4721295.html

