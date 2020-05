Tag des Sieges in Europa: Diese US-Unternehmen unterstützten das nationalsozialistische Deutschland (Mint Press News)

https://www.mintpressnews.com/victory-in-europe-day-these-american-corporations-aided-nazi-germany/267345/

Der 8. Mai markiert den 75. Jahrestag des Sieges der alliierten Armeen in Europa, an dem sie nach einem erbitterten, sechsjährigen Kampf, bei dem zig Millionen Menschen bei Kämpfen, Hungersnöten oder Ausrottungen und in Todeslagern getötet wurden, die formelle Kapitulation Nazideutschlands. Während viele neuartige,Feiern des Jahrestages auf der ganzen Welt stattfinden, fehlt einigen großen Unternehmen das Wissen darum, dass sie aktiv mit Nazideutschland zusammengearbeitet und Hitlers Kriegsmaschine geholfen haben.

Standard Oil , ein riesiger Monolith, der jetzt in unzählige kleinere aufgeteilt wurde, darunter Chevron , ExxonMobil , BP und Marathon , spielte eine entscheidende Rolle dabei, um den blutigsten Konflikt in der Geschichte der Menschheit zu verlängern und zu verschärfen. In den 1930er und 1940er Jahren produzierten nur die USA und Venezuela große Mengen Öl. Deutschland war fast vollständig von Importen aus der westlichen Hemisphäre abhängig, die von Standard Oil dominiert wurden. Selbst nachdem die Vereinigten Staaten Deutschland den Krieg erklärt hatten, setzten sie weiterhin eine Vielzahl von Tricks ein, um die deutschen Kriegsanstrengungen zu befeuern, und füllten leise deutsche Tanker auf den spanischen Kanarischen Inseln auf, die dann die entscheidende Flüssigkeit zu deutschen Häfen transportierten. In der Tat witzelte ein Historiker: „Ohne die ausdrückliche Hilfe von Standard Oil wäre die Nazi-Luftwaffe überhaupt nicht in Gang gekommen.“

Die Geschäftswelt in den USA war tief beeindruckt von Hitler. Prescott Bush (der Vater und Großvater zweier Präsidenten) an der Wall Street unterstützte Hitlers Aufstieg und organisierte sogar einen gescheiterten Staatsstreich, um Präsident Roosevelt zu stürzen und den deutschen Faschismus in den Vereinigten Staaten zu installieren .

Die Chase Bank erfüllte eine Reihe wichtiger Aufgaben für die Nazis, darunter das Akzeptieren, Waschen und Umrechnen ihres Geldes in Fremdwährung. 1945 wurden sie wegen Verstoßes gegen das Gesetz über den Handel mit Feinden vor ein Bundesgericht gestellt. Und wenn es eine Sache gibt, für die Henry Ford neben seinen Autos bekannt ist, dann ist es sein Antisemitismus. Ford selbst erhielt 1938 eine Medaille von Hitler und profitierte während des Krieges von beiden Seiten, indem er Fahrzeuge sowohl für die Alliierten als auch für die Nazis herstellte. Dem Unternehmen wird auch allgemein vorgeworfen, in seinen deutschen Werken wissentlich Sklavenarbeit eingesetzt zu haben. Im Jahr 2000 zahlte der Lebensmittelriese Nestle über 14 Millionen US-Dollar an Überlebende für dieselbe Praxis aus.

Obwohl Coca-Cola eine US-amerikanische Kultmarke ist, war es auch eng mit dem Faschismus verbunden und führte jahrelange Werbekampagnen durch, die sich mit dem Nationalsozialismus und der Hitlerjugend verbanden. Als Ergebnis zwischen 1933 und 1939, der Umsatz des Unternehmens in Deutschland hochgeschnellt um 4,400 Prozent. Als die Kokssiruplieferungen während des Krieges versiegten, schuf das Unternehmen ein neues Getränk für den deutschen Markt, das bis heute besteht: Fanta.

Das vielleicht in New York ansässige Technologieunternehmen IBM hat jedoch die berüchtigtste Verbindung zu den Nazis. Über ihre Tochtergesellschaft Dehomag versorgte das Unternehmen Hitler mit neuer Technologie, um unerwünschte Personengruppen zu identifizieren und den Transport in Vernichtungslager zu erleichtern. IBM erzielte enorme Gewinne bei der Entwicklung und Herstellung eines Lochkartensystems, mit dem Beamte Datenbanken durchsuchen konnten, um Personen für die Ausrottung zu identifizieren, und ihr Geschäft im Zuge des sich beschleunigenden Holocaust ausweiteten.

Während viele Unternehmen daran interessiert sind, dass der Tag vorbei ist, möchten andere Gruppen, dass sich die Öffentlichkeit an ihre spezielle Version der Ereignisse erinnert. Das britische Außenministerium veröffentlichte beispielsweise ein Video, in dem die Rolle Russlands bei der Herbeiführung des Kriegsendes kaum zu sehen war.

Der gemeinsame Befehlshaber der NATO in Neapel, Admiral James Foggo, beschrieb auch die tapferen alliierten Streitkräfte, die in Nordafrika, der Normandie und Italien kämpften, schien jedoch keine der weitaus größeren Schlachten zu erwähnen, die an der Ostfront tobten. zwischen sowjetischen und Achsenmächten.

In der Zwischenzeit nutzte der mit der NATO verbundene Think Tank den Atlantikrat, um ihn zu beschuldigen Putin entführt den VE Day, um die russische Aggression in Osteuropa voranzutreiben.

Die Sowjetunion trug 80 Prozent der Verluste, wobei die derzeitige russische Regierung ihre eigenen Gesamtverluste auf 26,6 Millionen Menschen schätzt . Im Gegensatz dazu drangen die USA erst in großer Zahl in den europäischen Raum ein, als die Sowjets die Streitkräfte der Achsenmächte bis 1944 Hunderte von Kilometern aus Russland und der Ukraine zurückdrängten.

Jahrzehntelange Propaganda hat die Menschen dazu gebracht diese unbequemen Tatsachen zu vergessen; Bis 2015 nannten nur 11 Prozent der US_Amerikaner und 15 Prozent der Briten die UDSSR, als sie gefragt wurden, welches Land am meisten zur Niederlage Hitlers beitrug.

Damit wir nicht vergessen, ist Erinnerung immer politisch. Es gibt einige, die es vorziehen würden, wenn wir uns an bestimmte Aspekte von Ereignissen erinnern. Es gibt andere, die es vorziehen würden, wenn wir alles vergessen hätten.

Alan MacLeod ist Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Schlechte Nachrichten aus Venezuela: Zwanzig Jahre gefälschte Nachrichten und falsche Berichterstattung und Propaganda im Informationszeitalter: Zustimmung zur Herstellung . Er hat auch zu Fairness und Genauigkeit in der Berichterstattung , The Guardian , Salon , The Grayzone , dem Jacobin Magazine , Common Dreams, der American Herald Tribune und The Canary beigetragen .