‚Shobushi‘ ist der erste Sumo-Wrestler in Japan, der im Alter von 28 Jahren an Coronavirus stirbt

Der 28-jährige Sumo-Wrestler Shobushi ist an dem Coronavirus gestorben. Am Mittwoch kam es zu einem Versagen mehrerer Organe. Sobushi war im April erkrankt.

Die Japan Sumo Association (JSA) gab am Mittwoch bekannt, dass Shobushi, mit bürgerlichem Namen Kiyotaka Suetake, am 10. April mit einer Covid-19-Infektion in ein Krankenhaus in Tokio eingeliefert wurde, berichtet die Japan Times.

Ein erster Test auf Coronavirus fiel negativ aus, obwohl der Wrestler angeblich Blut hustete, aber dann zeigte sich ein Follow-up positiv. Nach einer Verschlechterung seines Zustands wurde Shobushi auf eine Intensivstation verlegt.

Shobushi ist nicht nur der erste Sumo-Wrestler oder „Rikishi“, der an dem Virus stirbt, sondern auch der erste Mensch dieses Alters, der in Japan an dem Coronavirus gestorben ist.