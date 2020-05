China trotz Chaos und Bedrohungen auf dem Vormarsch. Seidenstraßenprojekt und andere Pläne werden vorangetrieben trotz Covid-19- und hybrider Kriegsführung der USA – von PEPE ESCOBAR (asiatimes.com)

Inmitten des tiefsten wirtschaftlichen Rückgangs seit fast einem Jahrhundert hatte Präsident Xi Jinping bereits im vergangenen Monat deutlich gemacht, dass China für beispiellose, unerbittliche ausländische Herausforderungen gerüstet sein sollte.

Er bezog sich nicht nur auf die mögliche Entkopplung globaler Lieferketten und die ununterbrochene Dämonisierung jedes Projekts im Zusammenhang mit dem Projekt der Neuen Seidenstraße.

Ein angeblich durchgesickertes internes Dokument , das in China geheim ist, aber dennoch von einer obskuren Quelle mit westlichem Bezug erhalten wurde, erklärte sogar im Wesentlichen, dass die ständigen Beschuldigungen gegen China wegen des Corona-Virus so etwas wie eine Gegenreaktion wegen der Tiananmen Ereignisse sind.

Laut dem geheimen Dokument müsste sich China „auf die bewaffnete Konfrontation zwischen den beiden Weltmächten vorbereiten“ – ein Hinweis auf die USA. Es ist, als wäre dies in erster Linie eine aggressive Strategie des chinesischen Staates und nicht eine Reaktion auf die massive Eskalation der hybriden Kriegsführung 2.0 durch die US-Regierung.

Für alle praktischen Zwecke hat die hysterische Dämonisierung Chinas aus Wshington nun die bisherige Hysterik, die Dämonisierung Russlands, überholt.

Was Peking früher als „Zeit der strategischen Chancen“ bezeichnete, ist vorbei. In Intel-Kreisen gab es Gerüchte, dass die chinesische KP-Führung glaubte, dass dieses strategische Zeitfenster bis zum Stichtag 2049 ungehindert anhalten würde – bis zu dem Zeitpunkt zu dem „nationale Verjüngung“ vollständig hätte erreicht werden müssen.

Vergiss es. Jetzt dreht sich das ganze Spiel um den Hybrid Warfare 2.0 , das von den USA eingesetzt wird, um die aufstrebende Supermacht einzudämmen, was auch immer nötig ist. Und das impliziert, dass jetzt eine Vielzahl chinesischer Pläne hochgefahren werden.

Die erste Aufgabe besteht darin, die Produktivität der Made in China-Maschine wiederherzustellen. Bei seinem jüngsten Besuch in der Provinz Shaanxi, der für die KPCh historisch von entscheidender Bedeutung war, bestand Präsident Xi darauf, verbunden mit einer Offensive zur Bekämpfung der Armut. Er hatte versprochen, die Armut in diesem Jahr zu beseitigen.

Bezeichnenderweise und entgegen aller westlichen Prognosen stiegen Chinas Exporte im April um 3,5%, verglichen mit einem Rückgang von 6,6% im März. Dies erschüttert das Entkopplungsprinzip völlig. So beschleunigt die japanische Regierung in Eile die Verlagerung von Fabriken aus China. Keine sehr clevere Strategie.

Diese Fabriken verlassen eine Nation, die Covid-19 so gut wie ausgerottet hat. Und wenn sie nach Vietnam ziehen, ist das auch eine sozialistische Wirtschaft (mit vietnamesischen Merkmalen).

Chinas BIP-Wachstum ging im ersten Quartal 2020 um 6,8% zurück. Die Erholung ist bereits im Gange. Offiziell lag die Arbeitslosigkeit Ende März bei 5,9% – ohne Berücksichtigung von Wanderarbeitnehmern, die in die großen Städte zurückkehrten, nachdem sie die Spitze von Covid-19 auf dem Land verbracht hatten. Es gab Prognosen zur Arbeitslosigkeit von 20% – diese wurde später zurückgezogen .

Die Erholung wird eine Mischung aus wirtschaftlichen Impulsen für große und kleine Unternehmen sein. Investitionen in die Infrastruktur; und Gutscheine für sehr viele der arbeitenden Massen. Das Hukou- System, das soziale Rechte mit dem Wohnort verbindet, wird ebenfalls reformiert. Der Stichtag ist der 22. Mai während der verschobenen Sitzung des Nationalen Volkskongresses.

Projekt der Seidenstrasse auf Kurs

Geopolitisch ist die Analyse des französischen Think Tanks CAPS, einer Tochtergesellschaft des Außenministeriums in Paris, praktisch zu einem Mantra im Westen geworden.

CAPS ist alarmiert darüber, dass China unverzichtbar geworden ist, während es seine „Werte“ und seine „verborgene Agenda“ in Frage stellt. Da die EU auf unzähligen Ebenen völlig gelähmt ist und grafisch ihre Irrelevanz unter Beweis stellt, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarung eines wirksamen Rettungspakets für alle ihre Mitglieder, hat der – rückläufige – Westen, fast im Block, Angst, dass China sich im irreversiblen Prozess des Werdens befindet als die beherrschende Weltmacht.

Auch nach dem massiven Schlag gegen Covid-19 scheint Peking die Kontrolle über alle grundlegenden Variablen seiner Wirtschaftspolitik zu haben (Finanzinstitute, große Unternehmen). Die KPCh wird die Entwicklung der gesamten Produktionsmaschine neben der weit verbreiteten Anwendung von KI-Techniken verdoppeln.

Inzwischen scheint sich herausgestellt zu haben, dass China zunächst seine eigenen nationalen Interessen sichern wird – in Bezug auf globale Lieferketten und Exporte. Kurz- und mittelfristig wird der Schwerpunkt auf ausgewählten -Überland- und Seeverbindungskorridoren der Neuen Seidenstrasse liegen – einschließlich der Seidenstrasse der Gesundheit.

Selbst mit Covid-19 wuchs Chinas Handel mit Belt- und Road-Nationen im ersten Quartal um 3,2%, was selbst im Vergleich zu 10,8% für das gesamte Jahr 2019 nicht schlecht war.

Nach Angaben des Handelsministeriums macht der Handel Pekings mit 56 Gürtel- und Straßennationen in Asien, Afrika, Europa und Südamerika sehr wichtige 30% des gesamten jährlichen Handels aus. Vergleichen Sie es nun mit dem von der Welthandelsorganisation für 2020 prognostizierten Rückgang der Welthandelsprognose um 13% bis 32%.

Selbst wenn ein Handelsrückgang im ersten Quartal 2020 mehr als vorhersehbar war, wird er sich insbesondere in Bezug auf Südostasien, Osteuropa und die arabische Welt schnell beschleunigen.

Belt and Road steht vorhersehbar vor unzähligen kurz- und mittelfristigen Herausforderungen – alle im Zusammenhang mit unterbrochener Konnektivität: Ausfälle der Lieferkette, weit verbreitete Reise- und Visabeschränkungen, strenge Grenzkontrollen, Projektverzögerungen aufgrund erhöhter Kosten.

Beispiele hierfür sind die 150 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung in Indonesien im Wert von 6 Milliarden US-Dollar, bei der technische Experten aus China nach Abwesenheit aufgrund staatlicher Beschränkungen nur langsam wieder eintreffen. Entlang des Wirtschaftskorridors China-Pakistan hat die obligatorische Quarantäne für chinesische Techniker den Fortschritt für mindestens zwei Monate eingefroren. Gleiches gilt für Projekte in Bangladesch und Sri Lanka.

Laut einem Bericht der Economist Intelligence Unit wird Covid-19 Belt and Road im Jahr 2020 entgleisen. Dies war möglicherweise nur in den ersten vier Monaten des Jahres der Fall. Auch unter Covid-19 hat Peking Verträge für neue Gürtel- und Straßenprojekte in Myanmar, der Türkei und Nigeria unterzeichnet.

Die 414 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke China-Laos, die Yunnan über Vientiane mit Thailand, Malaysia und Singapur verbindet, bleibt auf Kurs. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. ASEAN ist heute Chinas wichtigster Handelspartner vor dem Ertrinken in Krisen EU.

Sehen Sie sich den digitalen Yuan an

Die wichtigste Erkenntnis daraus ist, dass die komplexe Makrostrategie der KPCh ungestört bleibt. Dies bedeutet, dass China mit oder ohne Entkopplung der Hauptmotor der Weltwirtschaft bleiben wird und Belt and Road im Mittelpunkt der makroaußenpolitischen Strategie Chinas steht, gepaart mit einem soliden Streben nach Multilateralismus.

So sehr weite Teile der Weltwirtschaft, insbesondere im globalen Süden, nicht die Absicht haben, sich von China zu entkoppeln, muss Peking bereit sein, den Vollspektrum-Hybridkrieg Washingtons an jeder Front – geoökonomisch, kybernetisch, biologisch – zu bekämpfen, psychologisch.

Wie Kishore Mahbubani in seinem neuesten Buch ausführlich ausführte , bedeutet dies nicht, dass China die Absicht – und die Fähigkeit – haben wird, ein neuer Gendarm der Welt zu werden. Es wird sicherlich seine wirtschaftliche und finanzielle Macht aufladen, wie bei der sorgfältigen Umsetzung des möglicherweise goldgedeckten digitalen Yuan .

Und dann ist da noch der sich unablässig weiterentwickelnde Game-Changer, der für die schlaflosen Nächte des US-Establishments verantwortlich ist: die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China.

Vor zwei Wochen wurde eine immens wichtige geopolitische Entwicklung durch Korona-Hysterie praktisch begraben.

Moskau ist sich sehr bewusst, dass Washington Raketenabwehrsysteme sehr nahe an den Grenzen Russlands einsetzt – mit dem Potenzial, einen nuklearen Erstschlag auszulösen. Peking verfolgt diese Entwicklung mit Alarm.

Das Bewusstsein Moskaus ist nur ein Teil der Geschichte: Der entscheidende Punkt ist, dass Russland zuversichtlich ist, dass hoch entwickelte Waffen wie die Sarmat und die Avangard sich darum kümmern werden.

Komplexer ist das Thema der Pentagon-Biowaffenlabors in der ehemaligen UdSSR – ein Thema, das auch Peking genau verfolgt. Moskau hat ein Labor in der Nähe von Tblisi in Georgien und elf davon in der Ukraine identifiziert. Und schon 2014, als die Krim mit Russland wiedervereinigt wurde, fanden Wissenschaftler in Simferopol ein Labor.

Alle diese Informationen – Nuklear- und Biowaffen – werden, wie mir Intel-Quellen bestätigten, auf höchster Ebene der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China ausgetauscht.

Der nächste große Schritt im geopolitischen Schachbrett deutet darauf hin, dass die Partnerschaft ihre bilateralen Beziehungen zu den USA als Team aushandelt.

Nichts könnte rationaler sein, wenn man bedenkt, dass sie laut der Nationalen Sicherheitsstrategie als die beiden größten „Bedrohungen“ für die USA angesehen werden.

Sprechen Sie über einen großen Paradigmenwechsel.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related