FaktenCheck: Corona – Winfried Wolf im Gespräch über Krise & Pandemie

„Wir erleben derzeit eine Doppelkrise, eine Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung, wie es eine solche seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gab: Es gibt sie auf der Ebene der Pandemie. Und sie existiert in Form einer ökonomischen Krise im Ausmaß der Weltwirtschaftskrise 1929-1933.“ Mit diesen Worten beginnt die erste Ausgabe der neuen Zeitung „FaktenCheck:CORONA“, die die derzeitige Pandemie aus vielen Perspektiven betrachtet und faktenreich das Coronavirus sowie seine Effekte beleuchtet. weltnetz hat den Herausgeber der Zeitung Winfried Wolf in einem Gespräch zu der derzeitigen Krise befragt. Dabei spricht Wolf mit Pascal Luig u.a. über den Gesundheitssektor, die Gefährlichkeit von Corona, die Erosion der Demokratie, den Kapitalismus und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus.

FaktenCheck:CORONA kann von euch bestellt werden unter: E-Mail-Adresse für Bestellungen: faktencheckcorona@gmail.com Telefonische Bestellungen: 0179 77 45 527 (Heino Berg) Vorläufige Website: http://faktencheck-europa.de

Bezugspreise: Bei Bestellungen zwischen 1 und 99 Ex.: 25 Cent je Exemplar Bei Bestellungen ab 100 Ex: 15 Cent je Exemplar

