Dreh und Angelpunkt muss Frieden heissen: Pivot für Frieden muss den Pivot für Krieg mit China ersetzen (Popular Resistance)

Die Trump-Regierung eskaliert die parteiübergreifende Anti-China-Politik, die eine lange Geschichte hat, um die Aufmerksamkeit von ihrer verpfuschten Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und den Missbrauch des wirtschaftlichen Zusammenbruchs abzulenken. Dies erhöht das Potenzial von militärischen Konflikten und Wirtschaftskriegen zwischen unseren Ländern.

US-Präsident Trump macht sowohl eine globale Depression als auch einen Krieg wahrscheinlicher. Die USA müssen ihre Konflikte deeskalieren und mit China und anderen Ländern zusammenarbeiten, um der Pandemie und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch sowie der Klimakrise und der Verbreitung von Atomwaffen entgegenzutreten. Dies ist nicht die Zeit für eine Eskalation von Konflikten, sondern für eine Deeskalation und eine neue Ära einer multipolaren und kooperativen Welt.

Überparteiliche Eskalation Gegen China Ist Langfristige US-Politik

Während einige Trump für die Eskalation des Konflikts mit China verantwortlich machen, begann dies in diesem Jahrhundert mit dem Dreh von Präsident Obama nach Asien. Es enthält jetzt eine umfassende Dominanzstrategie für Militär, Information und wirtschaftliche Aggression.

Die Wurzeln der Behandlung des asiatischen Pazifiks als „US-Ozean“, genau wie Lateinamerika „unser Hinterhof“ ist, reichen bis ins Jahr 1878 zurück , als Navy Commodore Robert W. Shufeldt von der USS Ticonderoga den Pazifik als „die Ozeanbraut Amerikas“ beschrieb. ” Er erklärte eine Monroe-Doktrin für den Pazifik und beschrieb Asien als den Ort, an dem die „Suche nach dem Imperium aufhört und die menschliche Macht ihren Höhepunkt erreicht“. Interessanterweise war es die Panik von 1873, die zu einer Depression führte, die zur Suche nach neuen Märkten führte. Die USA scheiterten 1871 an ihrer Invasion in Korea und Shufeldt musste die US-Beziehungen verbessern. 1882 führte seine Mission zum ersten Vertrag im pazifischen Raum, der von den USA und Südkorea unterzeichnet wurde.

Der heutige wirtschaftliche Zusammenbruch ist ein Hauptgrund für Trumps Eskalation mit China, aber Trump baut auf der Politik von Barack Obama auf, der sich im Rahmen einer geopolitischen Strategie zur Herausforderung Chinas zum „ersten pazifischen Präsidenten“ erklärte. Seine Außenministerin Hillary Clinton schrieb “ Amerikas pazifisches Jahrhundert „, in dem sie behauptete, die Zukunft werde in Asien entschieden, und die USA würden im Mittelpunkt der Aktion stehen. Sie haben den Asian Pivot eingeführt, eine Eskalation der militärischen Konfrontation mit China, bei der 60 Prozent der US-Kriegskapazitäten in den Pazifik verlagert werden.

Die USA befanden sich bereits im Krieg mit China, bevor Donald Trump das Oval Office betrat. Das US-Militär und andere Regierungszweige bereiteten sich auf einen langfristigen Konflikt vor, der sowohl wirtschaftlichen als auch diplomatischen Druck auf China mit einem Aufbau von Streitkräften entlang der Peripherie des Landes ausübte. Letzten Donnerstag wies KJ Noh bei Flashpoints auf KPFA darauf hin, dass der Pivot mit der Air-Sea Battle War Doctrine geliefert wurde, um die US-amerikanische Handlungsfreiheit auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Die USA bauten mit alliierten Ländern eine vernetzte Fähigkeit zur kollektiven Bekämpfung von Land, Meer, Luft, Weltraum und Cyber ​​auf.

Im Jahr 2011 begann der Council of Foreign Relations die USA aufzufordern, vom Vertrag über Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) zurückzutreten. Die RAND Corporation, die das US-Militär berät, veröffentlichte 2016 „Thinking through the undenkbar “. Sie beschrieb, wie die USA einen Krieg mit China gewinnen könnten, was die USA vor 2025 tun müssten. Die Strategie besteht darin, sich auf das zu konzentrieren Südchinesisches Meer auf lange und kostspielige Weise, die die Versorgung und den Handel mit chinesischen Brennstoffen unterbricht. Vor fast einem Jahrzehnt stellten die Militärstrategen James Holmes und Toshi Yoshihara fest, dass die Erste Inselkette eine natürliche Barriere darstellt, die die chinesische Marine in Flaschen füllen könnte.

RAND forderte die USA auf, den INF-Vertrag aufzuheben, damit Raketen auf China gerichtet werden können. Im Jahr 2018 erklärte Trump – wie auf eigenen Wunsch -, die USA würden aus dem INF-Vertrag austreten. Die USA behaupteten fälschlicherweise, Russisch habe gegen den Vertrag verstoßen, aber es ging wirklich darum, China ins Visier zu nehmen . Im August 2019 zogen sich die USA aus dem Vertrag zurück und begannen mit der Entwicklung neuer Raketen. Die USA führten dann den ersten Teststart einer neuen Bodenrakete durch.

Die USA haben auch Militärbasen und Militärabkommen im Pazifik ausgebaut. Im September 2019 forderte Verteidigungsminister Mark Esper einen weiteren Ausbau der Militärstützpunkte im pazifischen Raum, während er am Naval War College sprach und den Indopazifik als „unser vorrangiges Theater“ bezeichnete. Esper glaubt: „Das Netzwerk von Allianzen und Partnerschaften in den USA bietet uns einen asymmetrischen strategischen Vorteil, den unsere Gegner nicht erreichen können.“

Der hybride Krieg gegen China umfasst einen Informationskrieg sowie wirtschaftliche Konflikte. Kurz vor der neuartigen Coronavirus-Pandemie war der Propagandakrieg am deutlichsten im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong und der Desinformationskampagne über die Uiguren. Die USA finanzieren seit 1996 Anti-China-Aktivitäten in Hongkong. Die Menschen haben die Anti-China-Proteste fälschlicherweise als „Demokratieproteste“ bezeichnet . Obwohl die Proteste verwirrt waren, ist es offensichtlich, dass Hongkong Teil der Anti-China-Strategie Washingtons ist, als sie „Trump to Save Us“ forderten und mit rechten Anti-China-Senatoren zusammenarbeiteten . Die USA verabschiedeten das Hongkonger Gesetz über Menschenrechte und Demokratie, das dieDie USA werden es rechtfertigen, in die inneren Angelegenheiten Chinas und Hongkongs einzudringen .

In ähnlicher Weise wurde in Berichten, die auf zweifelhaften Studien beruhten, die Massenhaft von Millionen muslimischer Uiguren behauptet , oder sogar, dass es in China einen muslimischen Holocaust gibt . Dies waren gewaltige Übertreibungen, die verwendet wurden, um die Ansichten gegen China zu schüren. Die USA haben den Uigurischen Weltkongress seit langem unterstützt , um China von innen heraus zu untergraben. Eine kleine Minderheit armer, radikalisierter Uiguren, die in China an Terrorismus und Gewalt beteiligt waren und auch in Syrien mit ISIS gekämpft haben, ist ein Problem für China. Menschen, die die Region besuchten und über die Uiguren berichteten, beschreiben das, was wir hören, als „beschämende Lügen“, die vom US-Imperium betrieben werden .

Unter Obama war die wirtschaftliche Vorherrschaft das größte Handelsabkommen der Unternehmen in der Geschichte, die Transpazifische Partnerschaft. Das TPP umfasste die USA und 11 pazifische Randländer mit Ausnahme der größten Volkswirtschaft der Hemisphäre, China. Es sollte die US-Hegemonie im asiatisch-pazifischen Raum durch die Dominanz des Unternehmensdollars sicherstellen . Der Widerstand der Bevölkerung half bei der Organisation einer fünfjährigen Kampagne zur Bewegung der Bewegungen, die das TPP stoppte . Diese Niederlage wurde als Beginn des Endes der US-Hegemonie in Asien angesehen .

Die Niederlage des TPP hat den Fokus der USA auf Asien jedoch nicht aufgehalten. 2018 kündigten die Vereinigten Staaten eine neue nationale Verteidigungsstrategie an , „Great Power Conflict“, mit China als Hauptziel. Etwa zur gleichen Zeit kündigte die Nuclear Posture Review die Eskalation der Entwicklung von Atomwaffen an, die ebenfalls unter Obama begann. Das neue Wettrüsten umfasst auch Weltraum, traditionelle Waffen, Cyber-Verteidigung und Überwachung.

Die USA befürchten, dass das 21. Jahrhundert das chinesische Jahrhundert sein wird, und tun alles, um diese Entwicklung zu verhindern. Dies hat zu einer parteiübergreifenden Politik geführt , China militärisch mit Atomwaffen und anderen Waffen zu umgeben .

Die Trump COVID Eskalation

Die Trump-Regierung nutzt jetzt das neuartige Coronavirus, um die Opposition gegen China zu eskalieren. Dies schließt eine Propagandaoffensive ein , die zu einer chinesischen Version von Russiagate wird . Die Trump-Administration hat es sich zum Ziel gesetzt, es als „chinesisches“ oder „Wuhan-Virus“ zu bezeichnen, bis bekannt wurde, dass dies eine ungenaue Beschreibung ist, da wir immer noch nicht wissen, wo es begann. Die Propaganda geht weiter mit Behauptungen, China sei nicht transparent, verstecke die Zahl der Todesfälle , bestrafte Ärzte, die das Problem diskutierten, und leckte oder manipulierte das Virus.

Eine gründliche Realitätsprüfung dieser Behauptungen hat gezeigt , dass sie falsch sind, aber sie haben Hass gegen China aufgebaut, was zu Vorurteilen gegenüber der asiatischen Bevölkerung geführt und die Grundlage für eine Eskalation gelegt hat. Jetzt beschuldigen sich Trump und Biden gegenseitig , China gegenüber sanft zu sein. Biden beschuldigt Trump , China nicht zur Rechenschaft gezogen zu haben, während Trump versucht, China als Sündenbock für seine fehlgeschlagene Reaktion auf das Virus einzusetzen. Angstmacherei wird eingesetzt, um die Eskalation des wirtschaftlichen und militärischen Konflikts mit China zu rechtfertigen .

Die Realität ist, dass China eine schnelle , atemberaubende und beeindruckende Reaktion auf das Virus hatte, das den Ländern Zeit verschaffte, um zu reagieren, und von Gesundheitsexperten gelobt wurde . China erlaubte den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, seine Antwort zu prüfen und seine erfolgreiche Antwort unabhängig zu bestätigen . Chinas Ansatz bietet anderen Nationen Lehren, die sie zur Bekämpfung des Virus ziehen können. Darüber hinaus unterstützt China Nationen auf der ganzen Welt bei der Reaktion auf die Pandemie. Während die Länder von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten nur wenig oder gar keine Hilfe erhielten , leisteten China und Kuba ihnen Hilfe.

Im vergangenen Monat legte Chinas oberstes Geheimdienstministerium, das Ministerium für Staatssicherheit, den führenden Pekinger Staats- und Regierungschefs einen Bericht der chinesischen Institute für zeitgenössische internationale Beziehungen vor, in dem darauf hingewiesen wurde, dass China im schlimmsten Fall auf eine bewaffnete Konfrontation mit den Vereinigten Staaten vorbereitet sein muss. Dieses Risiko ergibt sich aus der Gegenreaktion gegen China wegen der Pandemie.

Diese Woche berichtete Reuters, dass die USA stark in Waffen für den Einsatz gegen China investieren. Aus Haushaltsdokumenten geht hervor, dass die Marines im nächsten Jahr 125 Millionen US-Dollar für den Kauf von 48 Tomahawk-Raketen und 3,2 Milliarden US-Dollar für Hyperschalltechnologie suchten, hauptsächlich für die Erforschung neuer Langstreckenraketen. Das Pentagon sucht außerdem nach 224 Millionen US-Dollar für weitere 53 neue Langstrecken-Anti-Schiffs-Raketen im Jahr 2021. Bis 2025 sollen mehr als 400 davon im Einsatz sein. Diese werden für Navy Super Hornet-Jets und Air Force B-1-Bomber eingesetzt.

Zeugnisse berichteten auch, dass die Marines erfolgreich neue Anti-Schiffswaffen mit geringerer Reichweite, die Naval Strike Missile, getestet hatten. Reuters berichtet: „In einem radikalen Taktikwechsel werden die Marines gemeinsam mit der US-Marine die Kriegsschiffe eines Feindes angreifen. Kleine und mobile Einheiten von US-Marines, die mit Anti-Schiffs-Raketen bewaffnet sind, werden zu Schiffskillern. “ Diese würden an wichtigen Punkten im westlichen Pazifik und entlang der First Island Chain verteilt.

China hat die USA aufgefordert, sich nicht mehr um die Schachfiguren im asiatisch-pazifischen Raum zu bewegen. Ein chinesischer Militärsprecher, Oberstleutnant Wu Qian, warnte im vergangenen Oktober, dass Peking „nicht bereitstehen“ würde, wenn Washington landgestützte Langstreckenraketen im asiatisch-pazifischen Raum einsetzen würde. Die US-Bewegungen führen zu einem Wettrüsten im asiatisch-pazifischen Raum. Reuters hat eine Reihe über Chinas Militär veröffentlicht, die in den meisten Kategorien enthüllte, dass Chinas Raketen jetzt mit US-Kollegen konkurrieren oder diese übertreffen.

Zusätzlich zu diesen Plänen haben die USA ihre militärischen Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum bereits verstärkt. Die South China Morning Post berichtete am 10. Mai, dass die USA ihre Militäroperationen in Gewässern in der Nähe von China verstärkten. Dies umfasste 39 Flüge über das Südchinesische Meer, das Ostchinesische Meer, das Gelbe Meer und die Taiwanstraße, mehr als dreimal so viele wie 2019. Die US-Marine führte auch vier sogenannte Operationen zur freien Schifffahrt im Süden durch China Sea in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 – verglichen mit nur acht für das gesamte Jahr 2019.

Ein Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China birgt das Risiko eines globalen Krieges, da die USA die NATO angewiesen haben , sich auf China zu konzentrieren, und militärische Beziehungen im asiatisch-pazifischen Raum aufgebaut haben, insbesondere mit ihrem engsten militärischen Verbündeten, Japan . China hat auch Beziehungen zu zahlreichen Ländern einschließlich Russland aufgebaut. Die Vereinigten Staaten haben die Militärausgaben in der Region erhöht, während Russland und China mit der Entwicklung neuer Waffen reagiert und auch die Ausgaben erhöht haben. Das Pentagon plant einen neuen langen Krieg mit China und Russland.

Zeit Für Einen Dreh- Und Angelpunkt hin zum Frieden

Anstelle einer nationalen Sicherheitsstrategie für Großmachtkonflikte brauchen die USA eine Strategie für Großmachtkooperation. Die Vereinten Nationen haben internationale Zusammenarbeit und einen globalen Waffenstillstand gefordert, den die USA diese Woche blockiert haben.

Die Menschen müssen den Frieden als oberste Priorität fördern und darauf hinarbeiten, da das Konfliktrisiko eskaliert. Wir bitten Sie dringend, sich bei Peace Pivot anzumelden, wo Sie weitere Informationen zum Konflikt zwischen China und den USA und zu den möglichen Maßnahmen finden. US-gewählte Beamte sollten nicht für China-Bashing belohnt werden. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Unwahrheiten über China auszurufen, damit dies gegen die Politiker, die sie herstellen, nach hinten losgeht.

Chinas Aufstieg von der Armut zum Motor der Weltwirtschaft sollte nicht als Bedrohung für die Vereinigten Staaten angesehen werden. Chinas Belt and Road Initiative kann allen Nationen helfen. Wenn die Vereinigten Staaten mit einer Eskalation wirtschaftlicher und militärischer Konflikte reagieren, wird dies die Führung der USA untergraben und der Welt größere Unsicherheit bringen. Die USA müssen mit China und anderen Nationen in dieser neuen multipolaren Welt zusammenarbeiten, um die Pandemie, den wirtschaftlichen Zusammenbruch, die Klimakatastrophe und das Risiko eines Atomkrieges zu stoppen.

