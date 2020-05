Ein Lied in 29 Sprachen …. Zum 75. Jahrestag des Sieges über den Faschismus

Über 1 Million Menschen aus vielen Nationen hat mit eigenen Darbietungen des populären Liedes „Den Pobedy“ (Tag des Sieges) an der online-Initiative der gleichnamigen russischen Organisation teilgenommen. Die Organisation hat ein Video veröffentlicht mit einem kurzen Zusammenschnitt ausgewählter Darbietungen in 29 Sprachen.

„Die Einheit aller Nationen gegen den Feind rettete die Welt vor dem Faschismus. Deshalb ist der Tag des Sieges ein Feiertag für alle Menschen auf der ganzen Welt“, erklärte „Unser Sieg“ und setzte sich dafür ein, die Erinnerung an die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs zu bewahren.

Siehe Video: https://youtu.be/lNvSa1WPy4Q

