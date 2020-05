DROHNEN-BEWAFFNUNG: Pressemitteilungen von attac u. DFG-VK/weitere Info zum Protest am Montag, 11.05., ab 11:10 Verteidigungsministerium

Pressemitteilungen von attac Deutschland und der DFG-VK sowie weitere Infos, auch zum den Livestream- und sozialen Medienangeboten des BMVg von 13 bis 18 Uhr morgen.

[attac-d-presse] Drohnen: Bewaffnungspläne während Corona stoppen! / Montag Mahnwache in Berlin

https://link.attac.de/pm-kampfdrohnen Pressemitteilung als PDF: Pressemitteilung der bundesweiten DFG-VK: https://www.dfg-vk.de/unsere-themen/waffen-und-ruestung/debatte-und-entscheidung-über-bewaffnung-von-drohnen-auf-eis-legen https://www.dfg-vk.de/unsere-themen/waffen-und-ruestung/drohnendebatte2020 DFG-VK zur Beteiligungen an dem sozialen Medien-Angebot des BMVg morgen: Und in den USA: https://therealnews.com/stories/germany-plans-arm-drones-under-coronavirus-crisis, Die Drohnen-Kampagne und daran beteiligte Organisationen haben eine Kundgebung und eine Mahnwache für morgen, den 11.05. in der Nähe des Bundesverteidigungsministerium s in Berlin mit Redebeiträgen von führende SPD, Grünen und Linke Politiker*innen organisiert.

Montag, 11. Mai, 11.25 bis 12 Uhr, vor Shell-Haus, Ecke

Reichpietschufer/Stauffenbergstraße, Berlin Kundgebung:Montag, 11. Mai, 11.25 bis 12 Uhr, vor Shell-Haus, EckeReichpietschufer/Stauffenbergstraße, Berlin Mahnwache:

Montag, 11. Mai, 12 bis 13.30 Uhr, vor Verteidigungsministerium,

Stauffenbergstraße 18, Berlin

